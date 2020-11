Lidl

Lidl tritt als erster deutscher Händler der Sustainable Rice Platform bei

Nachhaltig zertifizierter Basmati-Reis der Eigenmarke "Golden Sun" ab 2021 in allen Lidl-Filialen erhältlich

Neckarsulm

Lidl setzt sich für eine nachhaltigere Reisproduktion ein und tritt als erster Lebensmittelhändler in Deutschland und erster Discounter weltweit der globalen Sustainable Rice Platform (SRP) bei. Die von Organisationen wie dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) geführte Stakeholder-Allianz hat einen Nachhaltigkeitsstandard für Reis definiert. Deren Ziel ist es, das Einkommen der Kleinbauern zu erhöhen und den Wasserverbrauch sowie die CO2-Emissionen durch effizientere Anbau- und Erntemethoden zu reduzieren. Als erstes Produkt mit dem grün-weißen SRP-Siegel bietet Lidl ab 2021 Basmati-Reis der Eigenmarke "Golden Sun" national an. Damit unterstützt der Lebensmitteleinzelhändler Kunden bei einer bewussten Kaufentscheidung für nachhaltiger angebauten Reis und fördert bessere Arbeits- und Umweltbedingungen in den Ursprungsländern.

