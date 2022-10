KfW Capital

KfW Capital Award 2022: "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" gestern in Berlin gekürt

Herausragende Leistung für das VC-Ökosystem

"Best Female Investor": Dr. Manon Sarah Littek

"Best Impact Investor": Extantia Capital

Die Preisträgerin und der Preisträger des ersten KfW Capital Awards stehen fest: Dr. Manon Sarah Littek gewinnt in der Kategorie "Best Female Investor"; der Venture Capital (VC)-Fonds Extantia Capital mit seinem Team gewinnt in der Kategorie "Best Impact Investor". Die Auszeichnungen, die mit jeweils 5.000 EUR dotiert sind, wurden gestern im Rahmen der feierlichen Preisverleihung des KfW Award Gründen in der "Bar jeder Vernunft" in Berlin durch die beiden Geschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees, vergeben. Der KfW Capital Award hatte in diesem Jahr den zum 25. Mal bereits ausgelobten KfW Award Gründen um die Investorenperspektive ergänzt ( KfW Award Gründen). "Mit den beiden gewählten Kategorien stellen wir die im VC-Ökosystem noch unterrepräsentierten Themen Diversity/Gender und Impact besonders heraus. Wir freuen uns sehr, mit Dr. Manon Sarah Littek und dem VC-Fonds Extantia Capital mit seinem Team zwei herausragende Preisträger mit Signalwirkung zu haben", sagt Dr. Jörg Goschin. "Die Jury hatte in beiden Kategorien die Qual der Wahl, da wir viele hervorragende Bewerbungen für unseren ersten KfW Capital Award hatten", sagt Alexander Thees. "Auch wenn wir noch mehr Frauen im VC-Ökosystem benötigen und nicht zuletzt aufgrund der großen Dringlichkeit von Lösungen für den Klimawandel noch deutlich mehr Impact-Fonds benötigen, sehen wir sehr viel Entwicklung, was uns optimistisch stimmt", sagt Alexander Thees.

Die Jury für den KfW Capital Award in der Kategorie "Best Female Investor" bestand aus folgenden Jurorinnen/Juroren: Alex von Frankenberg (Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds), Ulrike Hinrichs (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim BVK), Prof. Heike Hölzner (Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin), Dr. Eva Wimmer (Leiterin der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen), Dr. Jörg Goschin (Geschäftsführer KfW Capital)/ Theresa Bardubitzki (Nachhaltigkeitsmanagerin KfW Capital). Über die Gewinnerin, Dr. Manon Sarah Littek, Co-Gründerin des VC-Fonds Green Generation Fund, erklärt die Jury: "Dr. Manon Sarah Littek bringt umfassende Investment- und Portfoliomanagement-Erfahrungen mit und hat über viele Jahre bewiesen, dass sie eine sehr erfolgreiche Investorin ist, der es immer wieder gelingt, hervorragende Geschäftsideen und Unternehmerpersönlichkeiten zu identifizieren. Seit über sechs Jahren investiert sie primär im Bereich Food Tech in Unternehmen, die den Fokus vor allem auf nachhaltigere und gesündere Ernährung legen und damit Konsumentenverhalten positiv transformieren."

In der Jury für den KfW Capital Award "Best Impact Investor" saßen Prof. Christina E. Bannier (Professorin für Banking & Finance an der Justus-Liebig-Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Anja Mikus (Vorstandsvorsitzende und Chief Investment Officer des KENFO-Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung) und Dr. Andreas Rickert (Vorstand PHINEO, Co-CEO Nixdorf Kapital, Vorstand Bundesinitiative Impact Investing) sowie KfW Capital-seitig Alexander Thees (Geschäftsführer) und Theresa Bardubitzki (Nachhaltigkeitsmanagerin). Zur Wahl von Extantia Capital fasst die Jury zusammen: "Das Team von Extantia steht vollumfänglich hinter der Mission, die Dekarbonisierung voranzutreiben und damit den Klimawandel einzudämmen. Die persönliche und fachliche Erfahrung des Teams in den Bereichen Investments, Company Building und Portfoliomanagement sowie der Fokus auf Climate Tech und das Engagement von Extantia Capital im VC-Ökosystem zeigen, dass, Impact' ein inhärenter Bestandteil ihrer Strategie ist. Extantia Capital hat herausragend demonstriert, dass sich Nachhaltigkeitsorientierung und Marktmäßigkeit nicht ausschließen, sondern gut miteinander harmonisieren und sich perspektivisch immer weiter bedingen."

Hinweis:

Weitere Informationen zu Dr. Manon Sarah Littek finden Sie unter https://www.greengenerationfund.com/ und zu Extantia Capital unter https://extantia.com/. Außerdem finden Sie Kurzportraits über die Preisträgerin/den Preisträger auf www.kfw-capital.de/award

Informationen über die Preisverleihung des KfW Award Gründen und KfW Capital Award finden Sie auf KfW Award Gründen.

