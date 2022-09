KfW Capital

"Leading in ESG": KfW Capital, VentureESG und BMW Foundation bieten Workshops für VC-Fonds

Frankfurt am Main (ots)

Ziel: Mehr ESG-Kompetenz im VC-Ökosystem

Pilotphase startet am 29.9.2022 in Berlin, danach breites Angebot für VC-Fonds geplant

Heute startet die neue Workshop-Reihe "Leading in ESG" von KfW Capital, VentureESG und BMW Foundation Herbert Quandt in Berlin. Ziel des Trainings ist es, mehr Wissen um ESG-Themen (Environmental, Social and Governance) in der VC-Landschaft zu verankern. Theorie und Anwendungswissen sollen VC-Fonds dabei unterstützen, sich im Bereich ESG professioneller aufzustellen und ESG-Kriterien effizient im Investmentprozess zu verankern.

Die bis 28.10.2022 angesetzte Pilotphase umfasst sieben Einzelworkshops, in denen teils durch interaktive Übungen, teils durch Fallstudien sowie Impulsbeiträge von VC-Praktiker/innen und Expert/innen das Wissen vermittelt wird. So geht es beispielsweise in einer Sitzung um verschiedene Instrumente zur Integration von ESG in den Investmentprozess, in einer anderen Sitzung um die Messung von ESG im Portfolio. An der Pilotphase nehmen zunächst Investmentmanager/innen von HV Capital, Cherry Ventures, Cusp Capital und Atlantic Labs teil. Nach Abschluss dieser Phase werden die Veranstalter die Reihe evaluieren und schließlich - ggf. bei angepasstem Fokus - ab Q1/2023 für alle VC-Fonds öffnen.

Dr. Jörg Goschin, Geschäftsführer KfW Capital: "KfW Capital hat neben Investitionen in VC-Fonds die Aufgabe und das Ziel, das VC-Ökosystem insgesamt weiterzuentwickeln. `ESG´ steht dabei für uns im Fokus: Künftig wird es nur dann möglich sein, private und öffentliche Investoren zu gewinnen, wenn VC-Fonds ESG konsequent von ihrer Investmentstrategie über ihr Portfolio bis hin zum Reporting berücksichtigen. Wir freuen uns daher gemeinsam mit unseren starken Partnern, VC-Fonds bei dem Aufbau von Wissen um ESG und der Implementierung dieses Themas noch stärker zu unterstützen."

Dr. Johannes Lenhard, VentureESG/Universität von Cambridge:

"Wir beobachten und formen seit zwei Jahren mit, wie VCs mit ESG umgehen - und dieses Training ist der logische nächste Schritt. Wir bringen die absoluten Experten zusammen - gemäß unserer Mission, das Ökosystem als Ganzes weiterzuentwickeln. Mit KfW Capital und BMW Foundation Herbert Quandt haben wir die perfekten Partner dafür gefunden."

Bryan Scheler, Head Sustainable Finance BMW Foundation:

"Wir brauchen Responsible Leadership im Finanzsektor. Investmentkapital sollte sinnvoll eingesetzt werden - als ein Hebel für positiven sozialen und ökologischen Wandel. Mit dem Training wollen wir das Verantwortungsgefühl dafür stärken und Wege aufzeigen, mit Investments größere Wirkung zu erzeugen sowie führenden Venture Capital Professionals helfen, effektiver durch ESG zu investieren."

Hinweis: Weitere Informationen zu "Leading in ESG" finden Sie auf www.leadinginesg.com

