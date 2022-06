KfW Capital

KfW Capital beteiligt sich an vierter Generation des High-Tech Gründerfonds

Frankfurt am Main (ots)

Bereits zum First Closing hat der HTGF IV Zusagen für mehr als 400 Mio. Euro erhalten

KfW Capital zweitgrößter Investor nach dem Bund

Hohes Interesse privater Investoren aus dem Mittelstand

KfW Capital setzt das Engagement in der Finanzierung von technologieorientierten Gründungen und Start-ups im Rahmen des High-Tech Gründerfonds fort und beteiligt sich mit bis zu 40 Mio. EUR an dessen vierter Generation. Mit einer im Kern unveränderten Investmentstrategie trägt der High-Tech Gründerfonds IV (HTGF IV) dazu bei, dass in Deutschland ansässige Start-ups über alle Branchen hinweg mit Kapital ausgestattet werden.

Der HTGF IV ist der vierte Fonds des High-Tech Gründerfonds, den das Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2005 erstmals gemeinsam mit der KfW und Partnern aus der Industrie aufgelegt hatte. Der Anteil privater Investoren ist seit der ersten Fondsgeneration kontinuierlich gestiegen. Der HTGF IV hat bereits zum First Closing Zusagen für mehr als 400 Mio. Euro erhalten und wird damit voraussichtlich deutlich größer als sein Vorgängerfonds (HTGF III: 319,5 Mio. EUR). Hauptinvestor ist der Bund; KfW Capital wird wie bei den Vorgängerfonds zweitgrößter Investor sein. Darüber hinaus beteiligen sich Investoren aus Industrie und Wirtschaft, insbesondere auch aus dem Mittelstand, an dem Fonds.

"Der HTGF hat sich in den vergangenen Jahren auch durch erfolgreiche Exits weiter als starker und verlässlicher Partner für die Finanzierung von Start-ups in der Seed- und Start-up-Phase etabliert. Das große Interesse privater Investoren gerade aus dem Mittelstand zeigt zudem, dass der HTGF eine wichtige Rolle bei der Vernetzung innovativer Start-ups mit der Industrie spielt", sagt Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital.

Original-Content von: KfW Capital, übermittelt durch news aktuell