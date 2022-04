ProSieben

Kurzfristige Programmänderung. Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk kommt in die Sondersendung "Ukraine. SPEZIAL. Krieg ohne Ende?" am Dienstag auf ProSieben und in SAT.1

Dienstag ist Tag 48 in Putins Krieg. Mehr als 24.000 Tote. Gräueltaten gegen Zivilisten. Geschätzte 11 Millionen Menschen auf der Flucht.* Und kein Ende in Sicht. SAT.1 und ProSieben ändern kurzfristig ihr Programm und zeigen am Dienstag, 12. April 2022, 20:15 Uhr, live die 30-minütige Sondersendung "Ukraine. SPEZIAL. Krieg ohne Ende?". Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Deutschland, und Reporter Steffen Schwarzkopf sprechen mit den Journalistinnen Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch.

Die folgenden Programme (SAT.1: "Clarice - Das Erwachen der Lämmer"; ProSieben: "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!") verschieben sich.

"Ukraine. SPEZIAL. Krieg ohne Ende?" - am Dienstag, 12. April 2022, um 20:15 Uhr live parallel in SAT.1 und auf ProSieben.

*Quelle: Reuters

