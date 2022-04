ProSieben

GALAX'TISCH. ProSieben dominiert mit "The Masked Singer" den Samstag und die Prime Time

Joana Zimmer ist GALAX'SIS

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

GALAX'TISCH gut. "The Masked Singer" auf ProSieben begeistert am Samstagabend mit einem hervorragenden Marktanteil von 18,1 Prozent (Z. 14-49 J.). Aus der GALAX'SIS entpuppt sich Joana Zimmer. "Es war eine tolle Erfahrung. Jetzt freue ich mich, wieder ich zu sein", lacht die Sängerin nach der Enthüllung im Gespräch mit Moderator Matthias Opdenhövel. Im Anschluss überzeugt das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale und dem ersten Interview mit Joana Zimmer mit starken 15,0 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). ProSieben gewinnt damit souverän den Samstag mit 10,5 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.).

"Das ist voll was für mich, da mache ich mit"

In der vierten Live-Show von #MaskedSinger zeigt GALAX'SIS zunächst mit "Toy" (Netta) ihre stimmliche Vielfalt. In der dritten, entscheidenden Runde performen drei Masken einen zweiten Song. GALAX'SIS tritt gegen den ORK und den SEESTERN mit der Ballade "Dream On" (Aerosmith) an. Ihre starke, unverkennbare Stimme bringt sowohl Rea Garvey und Ruth Moschner als auch die Zuschauer:innen in der ProSieben-App auf die richtige Spur. Alle tippen auf Joana Zimmer. Rategast Linda Zervakis setzt hingegen auf Malena Ernman - die berühmte Mutter von Greta Thunberg.

"Es war für mich eine Mega-Erfahrung ... Ich habe mich mit der Show beschäftigt und dachte mir, wie cool ist das denn?" sagt Joana Zimmer, von Geburt an blind. "Eine Sendung, die eigentlich visuell ist, bei der man aber hören und raten muss. Das ist voll was für mich, da mache ich mit."

Halbfinale: Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

In der fünften Folge von "The Masked Singer" am Karsamstag, 16. April 2022, live um 20:15 Uhr, geht der Rätselspaß auf ProSieben weiter. Im Halbfinale der ProSieben-Erfolgs-Show lüften zwei Stars ihre Maske. Wer verbirgt sich unter DER GORILLA, DER SEESTERN, DER ORK, DAS ZEBRA, DER DORNTEUFEL und DIE DISCOKUGEL? Wer zieht in das Finale ein?

"The Masked Singer" - die sechste Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Ausführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite

Live-Show verpasst?

Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.

Alle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.de

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.04.2022 (vorläufig gewichtet)

ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell