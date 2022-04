ProSieben

Nächster WM-Boxenstopp Rom. ProSieben zeigt die Formel E am Samstag und Sonntag live.

Unterföhring (ots)

Veni, vidi, vici...!? Welcher Rennfahrer der Formel E besteigt in Rom das Siegerpodest? In der italienischen Hauptstadt stehen Rennen 4 und 5 der diesjährigen Formel-E-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Dass die Formel E immer für eine Überraschung gut ist, zeigte das dritte Rennen der Saison im Februar. Die Formel-E-Piloten Pascal Wehrlein und André Lotterer schrieben in Mexiko Geschichte: Sie verbuchten nicht nur einen deutschen Doppelsieg, sondern gleichzeitig den ersten Sieg für Porsche in der Geschichte der Formel-E-Weltmeisterschaft überhaupt. Ob sie weiter Boden gut machen können im Kampf um die WM-Krone zeigt sich am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April 2022. Dann messen sich die 22 Formel-E-Fahrer auf einem anspruchsvollen Straßenkurs im römischen Viertel EUR. ProSieben überträgt die beiden Rennen jeweils ab 14:30 Uhr live.

Live vor Ort für #ranFormelE: das Moderations-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing, Kommentator Eddie Mielke mit Co-Kommentator Daniel Abt und Experte Christian Danner.

"ran racing: Formel E - WM live aus Rom" - Samstag und Sonntag, 9. Und 10. April 2022, jeweils ab 14:30 Uhr auf ProSieben. Qualifying am 9. April ab 10:30 Uhr auf ProSieben MAXX

Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell