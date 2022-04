DTM-Champion Mike Rockenfeller wird TV-Experte auf ProSieben

Unterföhring (ots) - 1. April 2022. Fantastische Quote für die Fantasy-Edition. Mit der neunten Folge sichert "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" ProSieben erneut den Tagessieg und den Prime-Time Sieg am Donnerstag. Hervorragende 21,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen, wie die #GNTM-Models von Fotograf Marc Baptiste in Kuscheltier-Kleidern abgelichtet ...

mehr