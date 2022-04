ProSieben

Verwirrend. Carolin Kebekus rätselt am Samstag bei "The Masked Singer"

Unterföhring (ots)

Das könnte viele "The Masked Singer"-Fans verwirren: Carolin Kebekus unterstützt in der dritten Live-Show am Samstag, 2. April 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben, Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam. Das Besondere: Zahlreiche Zuschauer:innen vermuten die Komikerin unter dem ZEBRA, dem ORK oder dem SEESTERN. Sie wissen: Bei #MaskedSinger ist alles möglich. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch "The Masked Singer", die ProSieben-Erfolgs-Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte sowie über den Alexa Skill "ProSieben Audiodeskription" an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Die sechste Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

