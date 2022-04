ProSieben

Italienier:in? Türk:in? Oder Schweizer:in? DER ORK verwirrt die "The Masked Singer"- Fans

Linda Zervakis rätselt mit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Erst Italienisch. Dann Türkisch und Englisch. Der vielsprachige ORK verwirrt bei "The Masked Singer" sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer:innen. Welche Sprache ist seine Muttersprache? Klingt die Stimme eher männlich oder eher weiblich? Ist die Person alt oder jung? Steckt ein deutscher oder ein internationaler Star unter der Maske? Nichts ist sicher und alles ist möglich bei "The Masked Singer". Im ProSieben-App-Ratespiel und im Rateteam schwirren Namen wie Sandra Nasic, Michelle Hunziker, Menderes Bagci, Gianna Nannini, Nazan Eckes und Elif durch den Raum. In der vierten Ausgabe der ProSieben-Erfolgsshow am Samstag, 9. April, rätselt Linda Zervakis gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam und versucht dem ORK und den sechs weiteren Masken auf die Schliche zu kommen.

Auch DER GORILLA, DIE DISCOKUGEL, DER SEESTERN, GALAX'SIS, DER DORNTEUFEL, DAS ZEBRA stellen die #MaskedSinger-Fans jede Woche vor ein großes Rätsel. Wer kommt den maskierten Stars auf die Spur? Welche Maske fällt an diesem Samstag? Und die alles entscheidende Frage: Welche Stars stecken unter den Masken?

Moderator Matthias Opdenhövel führt durch "The Masked Singer", die ProSieben-Erfolgs-Show wird produziert von Endemol Shine Germany.

Das erste Interview mit dem demaskierten Star gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die ProSieben-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske abnehmen muss. Tipps können jederzeit in der ProSieben-App und auf der #MaskedSinger-Online-Welt abgegeben werden.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte sowie über den Alexa Skill "ProSieben Audiodeskription" an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Die sechste Staffel "The Masked Singer", immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Ausführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-Presseseite

Alle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien sowie Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.de

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

Pressekontakt: Petra Dandl, Lisa Wittke Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172 email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Stephanie Bruchner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166 email: Stephanie.Bruchner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell