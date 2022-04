ProSieben

Weiter stark. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" überzeugt mit wunderbaren 19,0 Prozent Marktanteil

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert mit der zehnten Folge das Publikum auf ProSieben. Wunderbare 19 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen am Donnerstagabend, wie die #GNTM-Models die Kleider von Moschino-Designer Jeremy Scott präsentieren.

Das Magazin "red." erzielte im Anschluss an #GNTM sehr gute 10,3 Prozent Marktanteil in derselben Zielgruppe.

In der nächsten Folge #GNTM (14. April) posieren die Kandidatinnen als goldene Uhrzeiger am kalifornischen Strand vor der Kamera von Fotograf Brian Bowen Smith.

Folge verpasst?

#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

