Tennis liegt im Trend: 62.000 neue Mitglieder in deutschen Vereinen

Hamburg (ots) - Am Osterwochenende spielt das Porsche Team Deutschland um die Qualifikation für die Billie Jean King Cup-Finals. Bevor die Matches gegen Kasachstan am 15. und 16. April starten, ist die Mannschaft nach Nur-Sultan gereist, um sich eine knappe Woche an die Bedingungen vor Ort zu gewöhnen. Angelique Kerber, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier bilden das Porsche Team Deutschland und stecken ...

mehr