Verbraucherschutzverein

VSV/Kolba: Morgen Mo 13.12.2021 ab 10.00 Ischgl-Prozesse am LGZ

Wien (ots)

Wird erneut ohne Beweisverfahren geschlossen?

Morgen finden drei weiter öffentliche mündliche Verhandlungen in der Serien von Amtshaftungsverfahren im Landesgericht für Zilirechtssachen Wien (Justizpalast) gegen die Republik Österreich wegen des Multiorganversagens in Ischgl statt. Ab 10.00 Uhr im halbstündigen Takt wird Frau Rat Dr. Kodek im Festsaal des OGH verhandeln.

Es betrifft drei deutsche Kläger*innen: In einem Fall ist der Lebensgefährte verstorben, in einem Fall geht es um Long Covid und der dritte Fall zeigt, dass man sich in Ischgl auch ohne Bar, Gondel oder Übernachtung anstecken konnte.

Service: Auf www.verbraucherschutzverein.eu wird morgen ein Tagebuch zu dennEreignissen in Ischgl veröffentlicht, aus dem das Multiorganversagen deutlich ersichlich wird.

