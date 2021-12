Verbraucherschutzverein

VSV/Kolba: Nächste Ischgl-Verhandlungen am Mo 13.12.2021

Wien (ots)

50 Klagen bei Gericht, täglich werden weitere vorbereitet

Bei den Amtshaftungsklagen von Ischgl-Opfern gegen die Republik Österreich finden am Mo 13.12.2021 am Landesgericht für Zivilrechtssachen (LGZ Wien) weitere drei Verhandlungen statt:

10:00-10:30 Uhr, Verhandlungssaal 12, Rat Dr. Marianne Kodek (GZ 31 Cg 25/20d), Streitwert EUR 94.853,78, Long Covid

10:30-11:00 Uhr, Verhandlungssaal 12, Rat Dr. Marianne Kodek (GZ 31 Cg 26/20a), Streitwert EUR 12.424,80, Ansteckung Ischgl ohne Bar o Übernachtung

11:00- 11:30 Uhr, Verhandlungssaal 12, Rat Dr. Marianne Kodek (GZ 31 Cg 35/20z), Streitwert EUR 43.684,35, Lebensgefährte verstorben

Die Akreditierung ersuchen wir direkt beim LGZ Wien vorzunehmen.

"Die Einstellung des Strafverfahrens und das erste abweisende Urteil des LGZ Wien in Sachen Multiorganversagen in Ischgl sind von einer juristischen Qualität, dass wir dagegen mit einem Fortführungsantrag an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und mit einer Berufung an das Oberlandesgericht Wien vorgehen," kündigt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV) an. "Wir werden es nicht zulassen, dass ohne jede öffentliche Verhandlung (samt Zeugenaussagen) einfach die Verantwortung für 11.000 Infizierte von der Justiz vernebelt wird."

Service: Wir haben das abweisende Urteil mit 48 Glossen versehen - Sie finden dieses Dokument auf unserer Web-Site (re Maustaste - "In Vorschau öffnen" klicken)

