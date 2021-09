Presse- und Informationszentrum Marine

Kieler Woche 21: Marine erleben bei "Open Ship" und Platzkonzert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Kiel (ots)

Kieler Woche 21: Marine erleben bei "Open Ship" und Platzkonzert

Kiel - Die Deutsche Marine führt am 4. September 2021 in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr ein "Open Ship" im Bereich des Marinestützpunktes Kiel durch.

Dieses Jahr ist das Event etwas kleiner, aber deswegen nicht weniger interessant. So wird unter anderem eine der neuesten Fregatten der Deutschen Marine, die "Nordrhein-Westfalen", zu besichtigen sein. Flaggschiff der Kieler Woche 2021 ist die Fregatte "Hamburg". Der Tender "Rhein" und die Kieler Minenjagdboote "Weilheim" und "Fulda" können ebenfalls besichtigt werden. Außerdem werden sich das Seebataillon aus Eckernförde, die Stützpunktfeuerwehr und der Karrieretruck der Bundeswehr beteiligen.

Der Zugang erfolgt wie gewohnt über die Südwache des Marinestützpunktes. Voraussetzung für Interessierte: Sie müssen geimpft, genesen oder getestet (Ergebnis <24h) sein - ein gültiger Nachweis ist mitzuführen. Ebenso ist ein persönlicher Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und in ausgewiesenen Bereichen zu tragen. Für die erforderliche Kontakterfassung wird die LUCA-App an der Wache angeboten. Eine manuelle Erfassung, in Form von Listen, wird aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein.

Ein weiterer Höhepunkt ist das traditionelle Konzert des Marinemusikkorps Kiel am Freitag, den 10. September 2021 in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Dieses findet in der Sporthalle des Marinestützpunktes statt und ist barrierefrei zu erreichen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen sich für das Konzert unter der E-Mail kielerwochestab@bundeswehr.org anmelden.

Die Besucherzahl ist begrenzt, der Eintritt ist frei, jedoch wird im Anschluss des Konzertes um eine Spende für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gebeten.

Programm der Deutschen Marine auf der Kieler Woche

Freitag, 3. Sep. 2021

9 Uhr Einlaufen Fregatte "Hamburg"

Samstag, 4. Sep. 2021

13:00 - 17:00 Uhr Open Ship*

Sonntag, 5. Sep. 2021

09:30 - 11:00 Uhr Gottesdienst an Bord der Fregatte "Hamburg"

(nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung an kielerwochestab@bundeswehr.org)

Montag, 6. Sep. 2021

10:00 - 11:00 Uhr Kranzniederlegung in Gedenken an die in See gebliebenen Kameraden aller Länder (Marineehrenmal Laboe, Strandstraße 92, Laboe)

Freitag, 10. Sep. 2021

18:00 - 19:30 Uhr Konzert des Marinemusikkorps Kiel in der Sporthalle des Marinestützpunktes Kiel

(nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung an kielerwochestab@bundeswehr.org)

*Beim Einlass in den Stützpunkt werden Taschenkontrollen durchgeführt. Haustiere sind beim "Open Ship" nicht zugelassen.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zu der Veranstaltung "Kieler Woche 21: Marine erleben bei 'Open Ship' und Platzkonzert" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Samstag, den 4. September 2021. Einlass ab 13 Uhr.

Ort: Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Str. 17a, 24106 Kiel

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 2. September 2021, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Covid-19: Einlass kann nur genesenen, geimpften oder getesteten (Ergebnis <24h) Personen gewährt werden. Ein entsprechend gültiger Nachweis ist mitzuführen. Bitte denken sie an eine Mund-Nasen-Bedeckung!

Nachfragen: Tel.: +49 (0) 431 71745-1410/11

E-Mail: marinekielerwoche@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell