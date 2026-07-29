Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

Erste Umsetzungsstufe des PoPP-Plattformdienstes von RISE erfolgreich in Betrieb

Wien/Berlin (ots)

RISE hat den PoPP-Dienst im Auftrag der gematik entwickelt. Damit steht die technische Basis für den kryptografischen Nachweis einer Versorgungssituation in der TI 2.0 bereit.

RISE hat im Auftrag der gematik die erste Umsetzungsstufe des Proof-of-Patient-Presence-Dienstes (PoPP) entwickelt und in Betrieb genommen. Alle dafür erforderlichen Voraussetzungen, einschließlich der Zulassung durch die gematik, sind erfüllt. Beauftragt wurde RISE im Dezember 2025 – bereits wenige Monate später ging die erste Umsetzungsstufe in den Produktivbetrieb.

Der PoPP-Service ist ein zentraler Baustein der Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur (TI) hin zur TI 2.0. Er ermöglicht den kryptografisch abgesicherten Nachweis, dass eine Patientin oder ein Patient in eine konkrete Versorgungssituation eingebunden ist und schafft damit die Grundlage für sichere und ortsunabhängige Versorgungsangebote. Als zentraler Plattformdienst der TI erfüllt der PoPP-Service höchste Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Verfügbarkeit.

„Mit dem Go-live der ersten Umsetzungsstufe des PoPP-Service haben wir ein anspruchsvolles TI-Projekt in außergewöhnlich kurzer Zeit realisiert: Von der Beauftragung bis zum Betrieb vergingen nur wenige Monate. Als RISE konnten wir auf eine umfangreiche Plattform zum Bau und Betrieb von TI-Services aufbauen, um diese kurze Zeitleiste erst zu ermöglichen. Dass Primärsystemhersteller nun PoPP-Anwendungsfälle in ihre Systeme integrieren, ist ein wichtiger Schritt, um die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens voranzutreiben und administrative Abläufe zugleich sicher und effizient zu gestalten. Dazu bieten wir als RISE unseren Kunden und Partnern Expertise sowie fertige Bausteine zur Integration des PoPP-Ökosystem in die Systeme der Leistungserbringerinstitutionen an.“, sagt Dr. Mario Bernhart, Mitglied der Geschäftsführung von RISE.

Die erste Umsetzungsstufe bildet die Grundlage für die schrittweise Einführung weiterer PoPP-Funktionalitäten. Ziel ist es, sichere und flexible digitale Versorgungsprozesse zu ermöglichen und moderne TI-Anwendungen auch außerhalb klassischer Versorgungseinrichtungen nutzbar zu machen. Künftig soll neben der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) auch die digitale Identität der Versicherten (GesundheitsID) für PoPP verwendet werden können.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern, solider Innovator und digitaler Transformator zu sein, und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.

Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com . Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.

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