Ausbildungskompass

Rückblick auf die DIGICON 2025: Ausbildungskompass für Innovation ausgezeichnet

Penzberg (ots)

Der Ausbildungskompass wurde für sein digitales Gesamtkonzept auf der DIGICON in München Ende des vergangenen Jahres mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Die Online-Plattform, welche Schülern bei der Ausbildungssuche hilft und dabei alle relevanten Akteure wie Lehrer, Unternehmen und Wirtschaftsförderungen miteinbezieht, sorgte für große Resonanz beim Fachpublikum - und auch für viele interessierte Nachfragen. Geschäftsführerin Monika Uhl gab der DIGICON im Nachgang nun ein ausführliches Interview.

Die DIGICON fungiert als zentrales Jahresevent des Digitale Stadt München e.V. und dient als Forum für den Dialog zwischen Wirtschaft, Forschung und Politik. Im Fokus stehen Innovationen, welche die Geschäftswelt und das öffentliche Leben transformieren können. Ein Hauptprogrammpunkt ist die Verleihung des Münchner Digital Innovation Award. 16 Start-ups, Projekte und Unternehmen wurden vorab von einer Fachjury ausgewählt und präsentierten sich im November 2025 vor Ort dem Publikum. Dieses wählte dann per Live-Vote seine Favoriten.

2. Platz für den Ausbildungskompass bei einem namhaften Teilnehmerfeld

Der Ausbildungskompass überzeugte das Fachpublikum auf der DIGICON mit seinen integrativen Fähigkeiten und wurde auf den zweiten Platz gewählt. Die Plattform vereint transparent alle Einzelschritte und beteiligten Akteure bei der Ausbildungsfindung: Jugendliche werden nach einem Stärkentest gezielt zu passenden Praktikums- sowie Ausbildungsstellen in ihrer Nähe geführt und können sich direkt im Tool bewerben. Dabei vernetzt der Ausbildungskompass Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Betriebe und die regionale Wirtschaftsförderung zu einer starken Handlungsgemeinschaft, in der jeder Akteur stets simultan alle aktuellen Entwicklungen und Fortschritte im Blick hat und bei der bei Bedarf gezielt nachgesteuert werden kann.

Eine All-in-One-Lösung die neugierig macht - Geschäftsführerin Monika Uhl im Interview

Die DIGICON nahm das Interesse der Besucher am Ausbildungskompass zum Anlass, Geschäftsführerin Monika Uhl zum nachträglichen Interview zu bitten, in dem es unter anderem um technische Hintergründe, Zukunftsvisionen und gesellschaftliche Verantwortung geht.

Über den Ausbildungskompass:

Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSVGO auf deutschen Servern gespeichert.

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