Ausbildungskompass

Der Ausbildungskompass ist für den Innovationspreis Bayern 2026 nominiert

Penzberg (ots)

Alle zwei Jahre wird in mehreren Kategorien der Innovationspreis Bayern verliehen. Bis Ende Januar konnten Bewerbungen zu innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen eingereicht werden. Die im oberbayerischen Penzberg entwickelte Online-Plattform Ausbildungskompass überzeugte in der Vorauswahl und ist nun einer der Anwärter auf den renommierten Preis.

Der Innovationspreis Bayern wird seit 2012 als gemeinsame Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags sowie der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern verliehen. Die Auszeichnung wird von einer fachkundigen Jury für herausragende Leistungen bei Produkt- und Verfahrensinnovationen sowie technologieorientierten Dienstleistungen vergeben. Nach der kürzlich beendeten Vorprüfung wurde der Ausbildungskompass für den Innovationspreis Bayern 2026 nominiert.

Eine Plattform vereint alle Akteure und Schritte für die Ausbildungsfindung

Der Ausbildungskompass revolutioniert als moderne digitale Infrastruktur die Berufsorientierung. Durch den gleichzeitigen Zugriff von Landkreisen, Schulen und Wirtschaft entsteht ein effizientes sowie transparentes All-in-One-Netzwerk, das Jugendliche von der eigenen Stärkenanalyse bis zur fertigen Bewerbung begleitet. Dank integrierter Übersetzungsfunktionen und eines fortschrittsanzeigenden, intuitiven Ampelsystems für Lehrkräfte schafft die Plattform mehr Chancengerechtigkeit. Unternehmen präsentieren sich direkt im Tool, wobei Schülerinnen und Schüler individuelle Vorschläge für passende Betriebe bekommen. Wirtschaftsförderung sowie Eltern behalten in eigenen Dashboards ebenfalls den Überblick und können ihrerseits Unterstützung leisten.

"Gemeinsamer Kosmos"

"Der Ausbildungskompass schafft sozusagen erstmals einen gemeinsamen Kosmos für die Berufsfindung, indem alle Beteiligten direkt und transparent zusammenwirken können und wir freuen uns, dass unsere Plattform nun für den Innovationspreis Bayern nominiert ist", betont Geschäftsführerin Monika Uhl: "Natürlich ist der Preis auch ein Preis für bayerische Unternehmen und wir nehmen gerne unsere Partneragentur datamints mit ins Boot, die ebenfalls wie wir in Penzberg beheimatet ist und uns tatkräftig mit ihren Lösungen unterstützt."

Über den Ausbildungskompass:

Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSVGO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

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