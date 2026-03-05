Vor der Ausbildung ein Praktikum finden mit dem Praktikumskompass

Ausbildungskompass

Für welche Art von Ausbildung soll ich mich entscheiden? Vor dieser schwierigen Frage stehen Schülerinnen und Schüler je näher der Abschluss rückt. Eine Entscheidungshilfe sind definitiv praktische Erfahrungen. Der Praktikumskompass hilft, in den Ferien unterschiedliche Berufe kennenzulernen und herauszufinden, welche Ausbildung wirklich zu einem passt.

Im Zusammenspiel mit der Wirtschaftsförderung bietet der in den Ausbildungskompass eingebettete Praktikumskompass aktive Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler. Es benötigt nur wenige Teilnahmeschritte, die Ferien für Praxiserfahrungen zu nutzen, die Betriebe und die Mitarbeitenden vor Ort kennenzulernen und ein Gefühl für die jeweilige Tätigkeit zu bekommen.

Unternehmen knüpfen Kontakte und Lehrer sowie Eltern behalten den Überblick

Geeignete Auszubildende aus der Umgebung zu finden ist eine Herausforderung für Unternehmen. Mit dem Praktikumskompass erreichen Firmen aussichtsreiche Talente online und in der Schule. Lehrerinnen und Lehrer sehen im Tool, welche Unternehmen Praktika anbieten und erkennen, wie weit die Klasse bei der Berufsorientierung ist. Eltern stimmen die Ferienzeit ab, erhalten Informationen zum Praktikumsplatz und können so bestmöglich unterstützen.

"Der Praktikumskompass ist eine tolle Möglichkeit für Schüler und Unternehmen, sich gegenseitig kennenzulernen. Wir freuen uns aktuell darauf, in den kommenden Osterferien im Rahmen der 'Talent days' in Ingolstadt sowie der 'Woche der offenen Unternehmen' im Landkreis Eichstätt mit unserem Tool zu unterstützen und in Zukunft den Praktikumskompass an vielen weiteren Orten anzubieten", erklärt Geschäftsführerin Monika Uhl.

Über den Ausbildungskompass:

Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSVGO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award 2025 ausgezeichnet.

