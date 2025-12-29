E-Business L.

Versalinex präsentiert elektrische Schallzahnbürste mit innovativen Dreikant-Borsten und 365-Tage-Akkulaufzeit.

Bild-Infos

Download

Brüssel, Belgien (ots)

Die europäische Marke Versalinex stellt mit der "Versalinex Serenity" eine neue elektrische Schallzahnbürste vor, die auf innovative Bürstentechnologie und eine außergewöhnlich lange Akkulaufzeit setzt.

Im Mittelpunkt der Produktentwicklung stehen sogenannte Dreikant-Borsten: Jeder einzelne Filament besitzt drei präzise Kanten, wodurch eine höhere Dichte und mehr Kontaktpunkte mit der Zahnoberfläche entstehen. Diese Konstruktion ermöglicht eine effektivere Entfernung von Plaque, auch in schwer erreichbaren Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands.

Die Dreikant-Borsten unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen runden oder quadratischen Filamenten, da sie eine größere Reinigungsfläche bieten und bei gleicher Bewegung mehr Ablagerungen lösen können. Laut internen Vergleichstests erreicht die Versalinex Serenity dadurch eine messbar höhere Reinigungsleistung gegenüber klassischen Bürstenformen.

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die Akkulaufzeit der elektrischen Schallzahnbürste: Bei normaler Nutzung kann das Gerät bis zu 365 Tage ohne Nachladen betrieben werden. Damit richtet sich das Produkt nicht nur an Anwender im Alltag, sondern auch an Vielreisende, die Wert auf Unabhängigkeit von regelmäßigen Ladevorgängen legen.

Die Versalinex Serenity arbeitet mit einer modernen Schalltechnologie, die bis zu 50.000 Mikro-Vibrationen pro Minute erzeugt. Der vibrationsentkoppelte Motor sorgt dafür, dass die Bewegungen gezielt auf den Bürstenkopf übertragen werden, während der Handgriff ruhig bleibt. Die Zahnbürste ist zudem wasserdicht nach IPX7-Standard und für den Einsatz im Badezimmer geeignet.

Mit der neuen elektrischen Schallzahnbürste positioniert sich Versalinex als europäische Marke im Premium-Segment der Zahnpflege und legt den Fokus auf Funktionalität, Langlebigkeit und technologische Differenzierung.

Weitere Informationen zur elektrischen Schallzahnbürste "Versalinex Serenity" finden Interessierte unter:

Versalinex

Original-Content von: E-Business L., übermittelt durch news aktuell