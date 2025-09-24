Philips Avent launcht Schnuller aus pflanzenbasierten Materialien / Ein bewusster Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Babyalltag

Philips Deutschland GmbH

Hamburg (ots)

Eltern wollen das Beste für ihr Baby - und für die Welt, in der es aufwächst. Ab September 2025 geht Philips Avent deshalb einen wichtigen Schritt und stellt als erste große Marke das komplette ultra Schnuller-Portfolio auf 80% pflanzenbasierte Materialien um - ein Meilenstein in Sachen Verantwortung und Nachhaltigkeit im Babyalltag.

Laut einer aktuellen Studie* achten über zwei Drittel der Eltern beim Kauf von Babyprodukten zunehmend auf Umweltverträglichkeit. Hier setzt Philips Avent an und legt mit der neuen ultra Range einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit - von der Produktherstellung bis zur Verpackung.

Nachhaltigkeit trifft auf bewährte Qualität

Das Portfolio verbindet gewohnte Qualität und hohe Sicherheitsstandards mit nachhaltigen Materialien: Die kiefergerechten Sauger bestehen aus 100% lebensmitteltauglichem Silikon, unterstützen die natürliche orale Entwicklung und werden von 98% der Babys akzeptiert.** Die Hartplastik-Komponenten der Schnuller bestehen zu 80% aus pflanzenbasierten Materialien, bei dem Sterilisations- und Reiseetui sind es sogar 90%.*** Das Etui ermöglicht eine hygienische Sterilisation in der Mikrowelle - in nur drei Minuten und mit bis zu 50% weniger CO2-Emissionen als bei herkömmlichen Methoden wie dem Abkochen.

"Schnuller sind für viele Babys ein täglicher Begleiter. Dass Eltern jetzt eine nachhaltige Wahl treffen können, ohne Kompromisse bei Qualität oder Sicherheit eingehen zu müssen, ist ein echter Fortschritt", sagt Hebamme Maike Wentz, die seit über 30 Jahren Familien begleitet.

Design, das Eltern anspricht und Babys begeistert

Die neue Range umfasst die beliebten Modelle ultra air, ultra soft und ultra start - jeweils in neuen, von der Natur inspirierten Farben und Designs. Ob minimalistisch, verspielt oder genderneutral: Für jeden Stil ist etwas dabei. Gleichzeitig bietet das neue Design Familien eine einfache und glaubwürdige Wahl, die Umweltfreundlichkeit mit gewohnter Philips Avent-Qualität, Sicherheit und Komfort vereint.

Zertifiziert nachhaltig und mehrfach ausgezeichnet

Die pflanzenbasierten Materialien sind ISCC PLUS-zertifiziert und stammen aus einem bio-zirkulären Kreislauf, der auf Altspeiseöl und pflanzlichen Ölen basiert- ohne Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Die Schnuller wurden von der Oral Health Foundation anerkannt. Die unabhängige Organisation spricht seit über 45 Jahren wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für Produkte zur Förderung der Mundgesundheit aus. Gerade für Eltern ist es besonders wichtig, dass Schnuller nicht nur bequem, sondern auch kiefergerecht gestaltet sind und eine natürliche orale Entwicklung unterstützen. Die Anerkennung der Philips Avent-Schnuller durch die Oral Health Foundation sowie die Auszeichnung mit dem Green GOOD DESIGN Award unterstreichen, dass Qualität, Sicherheit und ein durchdachtes Design für eine gesunde Kieferentwicklung bei den nachhaltigen Schnullern zusammenkommen.

* Studie zur nachhaltigen Saugverpackungen DE (Insites, Dezember 2022)

** US-Verbrauchertest 2023: 98 % Akzeptanz des strukturierten Philips Avent Saugers (n=201)

*** Angabe gemäß Massenbilanzverfahren

