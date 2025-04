Philips Deutschland GmbH

Philips feiert den heutigen Earth Day am 22. April mit lebenslanger Garantie auf Refurb Produkte

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Philips lädt Konsument:innen ein, das "Neue" neu zu überdenken und die kreislauforientierte Zukunft der Innovation zu erkunden.

Zum heutigen Earth Day wird Philips, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, eine lebenslange Garantie* auf alle Refurb Produkte im Bereich Körperpflege geben, die in den Niederlanden und Deutschland verkauft werden. Mit diesem mutigen Schritt möchte das Unternehmen die Wahrnehmung von generalüberholten Produkten nachhaltig verändern und diese nicht länger als zweitklassige, sondern als smarte und umweltbewusste Wahl präsentieren - Produkte, die für ihre Langlebigkeit stehen.

Seit mehr als 130 Jahren steht Philips für bedeutende Innovationen. Diese langjährige Tradition des Fortschritts inspirierte die Entwicklung der Philips Refurb Produkte: zurückgegebene Geräte, die mit höchster Sorgfalt aufbereitet und nach den höchsten Philips-Standards getestet werden - so erhalten sie eine zweite Chance.

"Refurbished ist nicht immer auf dem Radar der Menschen, das wollen wir ändern," sagt Marlies Gebetsberger, Head of Western Europe, Philips Personal Health. "Der Earth Day ist ein großartiger Moment, um Menschen zu engagieren, die dies nicht als echte Option gesehen haben könnten. Viele sind überrascht zu erfahren, dass unsere Refurb Produkte die gleiche Philips-Qualität und Garantie wie ein neues Produkt bieten und uns gleichzeitig helfen, mehr Produkte ein zweites Leben zu geben. Wenn dieses einmalige Angebot jemanden dazu bringt, einen zweiten Blick darauf zu werfen, ist das ein Gewinn."

Philips Refurb Edition: So funktioniert es

Die meisten Refurb Produkte sind Kundenrücksendungen innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf oder Artikel, die im Rahmen von Abonnementprogrammen zurückgegeben wurden. Während zurückgegebene Produkte normalerweise recycelt werden, weil die Verpackung geöffnet oder das Produkt möglicherweise kurzzeitig verwendet wurde, hat Philips erkannt, dass die nachhaltigste Wahl darin besteht, den Produktlebenszyklus zu verlängern. Daher wird jedes Produkt gründlich inspiziert, um sicherzustellen, dass es für die Generalüberholung qualifiziert ist. Es wird professionell gereinigt, bei Bedarf repariert und von Philips-Experten erneut getestet, bevor es verpackt und weiterverkauft wird. Das bedeutet, dass alle generalüberholten Produkte die gleichen hohen Standards wie neue Geräte erfüllen.

Auswirkungen über den Earth Day hinaus

Philips Refurb Produkte sind Teil des wachsenden kreislauforientierten Portfolios von Philips - entwickelt, um Abfall zu reduzieren, Materialien wiederzuverwenden und die Lebensdauer hochwertiger Geräte zu verlängern. Generalüberholte Produkte haben einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck im Vergleich zur Herstellung neuer Produkte. Durch die Aufbereitung und den Weiterverkauf hilft Philips, Abfall zu reduzieren, Produktlebenszyklen zu verlängern und nachhaltigere Entscheidungen für mehr Menschen zugänglich zu machen. Im Jahr 2024 hat Philips mehr als 30.000 Körperpflegeprodukten ein zweites Leben geschenkt und 10,5 Tonnen Materialien aus zurückgegebenen Geräten zurückgewonnen.

Während des Black Friday 2024 startete das Unternehmen ein mutiges Pilotprojekt in den Benelux-Ländern: Generalüberholte Produkte wurden während eines der größten Einkaufsmomente des Jahres ins Rampenlicht gerückt. Dieser Refurb Friday, eine Weltpremiere, zielte darauf ab, das Bewusstsein für die Wiederverwendung zu schärfen und die Verbraucher zu ermutigen, die Definition von "Neu" zu überdenken. "Wir wollen, dass die Menschen sehen, was wir sehen", so Gebetsberger. Unsere Refurb Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt, basierend auf unseren höchsten Standards und sind besser für den Planeten. An diesem Earth Day mag es ein eintägiges Angebot sein, aber er ist Teil einer viel größeren Geschichte."

Ein Tag. Ein Planet. Eine lebenslange Garantie.

Während die Aktion zur lebenslangen Garantie nur für einen Tag gültig ist, sind Philips Refurb Produkte darüber hinaus immer mit der gleichen Garantie wie neue Produkte ausgestattet. Die Earth Day Aktivierung verstärkt eine Botschaft, die bereits im Kern der Marke liegt: großartige Produkte verdienen ein zweites Leben. Am 22. April 2025 erhält jedes Philips Refurb Produkt zur Körperpflege eine lebenslange Garantie - eine kraftvolle Einladung, nachhaltiger zu wählen. Alle Philips Refurb Produkte und das Earth Day Angebot gibt es auf: www.philips.de/refurbished.

* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Angebot der lebenslangen Garantie gilt für Käufe, die am 22. April 2025 in den Niederlanden und Deutschland getätigt werden.

Unsere Ambition ist es, bis 2025 25 % des Umsatzes von Philips aus zirkulären Produkten und Lösungen zu generieren, wobei 100 % unserer Produkte nach den EcoDesign-Prinzipien von Philips gestaltet werden.

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, das sich darauf konzentriert, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen durch sinnvolle Innovationen zu verbessern. Die patienten- und menschenzentrierte Innovation von Philips nutzt fortschrittliche Technologien sowie tiefgehende klinische und Verbraucher-Einblicke, um individuelle Gesundheitslösungen für Verbraucher sowie professionelle Gesundheitslösungen für medizinische Fachkräfte und deren Patienten im Krankenhaus und zu Hause bereitzustellen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist führend in den Bereichen diagnostische Bildgebung, Ultraschall, bildgesteuerte Therapie, Monitoring und Unternehmensinformatik sowie in der persönlichen Gesundheit. Im Jahr 2024 erzielte Philips einen Umsatz von 18 Milliarden Euro und beschäftigt rund 67.800 Mitarbeiter mit Verkaufs- und Servicestandorten in mehr als 100 Ländern. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de/presse

Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell