Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

RISE erhält die Zulassung für die neue Version des RISE Highspeed-Konnektors

Wien/Berlin (ots)

Damit schafft RISE frühzeitig die technische Basis für die Nutzung von PoPP und bereitet Leistungserbringer schon jetzt auf kommende TI-Anwendungen vor

RISE hat die Zulassung der gematik für die neue Version des RISE Highspeed-Konnektors (HSK) erhalten. Mit dem Update stellt RISE eine Lösung bereit, die Leistungserbringer für die Nutzung von PoPP (Proof of Patient Presence) vorbereitet, sobald dieses innerhalb der Telematikinfrastruktur verfügbar ist.

PoPP soll künftig den Nachweis eines Versorgungskontextes über einen kryptografisch gesicherten Token ermöglichen. Für Leistungserbringer kann dies eine wichtige Grundlage für weitere digitale Anwendungsfälle und sichere Freigabeprozesse innerhalb der TI darstellen. Berechtigte Gesundheitseinrichtungen können perspektivisch ortsunabhängig auf Versichertendaten zugreifen und TI-Anwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) oder das E-Rezept flexibel nutzen. Auch mobile Szenarien, wie RISE sie an ihrem Messestand auf der DMEA präsentiert hat, werden dadurch zukünftig möglich.

Mit dieser Zulassung startet der Rollout und sowohl RISE TI-Gateway Nutzer als auch Einrichtungen mit dem RISE Highspeed-Konnektor im Eigenbetrieb profitieren davon.

„Mit der Zulassung der neuen Version unseres Highspeed-Konnektors schaffen wir nicht nur Mehrwerte für aktuelle TI-Anwendungen, sondern bereiten unsere Kunden bereits heute auf kommende Funktionen wie PoPP vor. Damit bieten wir nicht nur eine sichere, leistungsstarke Lösung sondern auch Planungssicherheit für unsere TI-Gateway und Highspeed-Konnektor Kunden.”, sagt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung bei RISE.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.

Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.

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