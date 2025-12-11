Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

Zulassung virtuelle Institutionsausweise für Krankenhäuser: RISE startet mit DKTIG & RHÖN-KLINIKUM AG die Friendly User Tests in der PU

Wien/Berlin (ots)

Das HSM-B ersetzt zukünftig den Institutionsausweis SMC-B und ermöglicht damit den Einsatz von virtuellen Institutionsausweisen beim RISE HSK im Eigenbetrieb

Die gematik hat RISE die Zulassung für den Friendly User Test des Hardware-Security-Moduls Typ B (HSM-B) bei der RHÖN-KLINIKUM AG erteilt. Mit dem HSM-B stellt RISE eine neue Lösung bereit, die den bisher benötigten Institutionsausweis SMC-B als Karte und das physische Kartenterminal ersetzt. Damit ermöglicht RISE die Verwendung eines virtuellen Institutionsausweis, der redundant, performant, zentral und ausfallsicher mittels RISE Highspeed-Konnektor betrieben werden kann. Aufwendige Kartenlogistik, Laufzeiten, Austauschprozesse und ein erheblicher Administrationsaufwand gehören künftig der Vergangenheit an.

Der Friendly User Test des RISE HSM-B startet mit dem bei der RHÖN-KLINIKUM AG eingesetzten RISE Highspeed-Konnektor. Die RHÖN-KLINIKUM AG ersetzt damit viele zuvor im Rechenzentrum betriebene SMC-B und testet damit den Einsatz in der Produktivumgebung in großen Einrichtungen sowie die vorgelagerten Ausgabeprozesse in den Antragsportalen der DKTIG. Erfahrungen aus dem Friendly User Test fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung ein, um eine praxisnahe und anwenderorientierte Lösung bereitzustellen, die auch für große Einrichtungen geeignet ist.

“Wir freuen uns, dass wir auch bei der Entwicklung des HSM-B eine Vorreiterrolle einnehmen konnten. Vor allem für Krankenhäuser, in weiterer Folge auch für Leistungserbringer wird das HSM-B in Kombination mit dem RISE Highspeed-Konnektor und dem RISE TI-Gateway eine deutliche Erleichterung im Alltag sein.”, sagt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE. “Mit dem HSM-B profitieren Gesundheitseinrichtungen von einer virtuellen Lösung, die eine höhere Skalierbarkeit, deutlich weniger Aufwand im Betrieb und eine stabilere, wartungsärmere TI-Architektur bietet. Vor allem für größere Einrichtungen, aber auch für mobile Szenarien wird das ein enormer Vorteil sein.”

“Das HSM-B ersetzt eine Vielzahl an zuvor eingesetzten SMC-B Karten, dadurch erreichen wir nicht nur eine höhere Skalierbarkeit, sondern erwarten auch deutlich weniger Aufwand und bessere Performance im Betrieb", sagt Julian Schäfer, RHÖN-KLINIKUM AG.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.

Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com . Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.

