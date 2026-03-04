localsearch

localsearch erklärt: Warum die Conversion Rate für KMU die wichtigste Kennzahl ist

localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", was Conversion und Conversion Rate bedeuten und wie KMU spürbar mehr aus ihrem Marketing herausholen.

Viele KMU investieren Zeit und Budget in ihre Website, Online-Shops oder digitale Werbekampagnen. Wichtig ist jedoch nicht nur, wie viele Personen eine Seite besuchen, sondern was sie dort tun. Genau hier kommen Conversion und Conversion Rate ins Spiel. Sie helfen, den Erfolg von Marketing-Massnahmen klar zu messen und gezielt zu verbessern.

Von Besuchen zu Kundschaft

Conversion (Abschluss) beschreibt eine konkrete, zuvor festgelegte Zielaktion eines Website-Besuchs, etwa einen Produktkauf, eine Angebotsanfrage oder eine Newsletter-Anmeldung. Die Conversion Rate (Abschlussrate) misst den Anteil der Besucherinnen und Besucher, die diese gewünschte Aktion durchführen. Diese Kennzahl ist immer auf einen bestimmten Kanal bezogen, zum Beispiel für eine Landingpage, einen Online-Shop oder eine E-Mail-Kampagne.

Anhand der Conversion Rate sehen KMU, welche Werbemassnahmen sich auszahlen. "Hohe Besucherzahlen, aber nur wenig Käufe oder Anfragen machen beispielsweise Nachbesserungen notwendig", erklärt localsearch. Schon kleine Anpassungen bringen mehr Conversions:

Formulare mit weniger Abfragefeldern (Name, E-Mail, Adresse etc.)

deutlich sichtbare Schaltflächen, die zum Weiterklicken einladen (Call-to-Action-Buttons)

vertrauensbildende Elemente wie Kundenbewertungen

Conversion Rate steigern mit localsearch

Mit klar definierten Zielen, das heisst konkreten Zahlen für Verkäufe oder Terminvereinbarungen, lassen sich Marketingkosten besser planen und Gewinne erhöhen. Entscheidend ist zudem eine saubere Messung der Conversion, beispielsweise über Google Analytics oder Shop-Statistiken. Zusätzliche Schritte verbessern die Abschlussrate, etwa die Optimierung für mobile Geräte (Smartphones, Tablets), schnellere Ladezeiten von Website und Shop sowie regelmässige Tests und Anpassungen (A/B-Tests).

localsearch unterstützt KMU dabei mit passenden Lösungen, darunter MyWEBSITE und digitalONE - für eine starke und messbare Online-Präsenz.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

