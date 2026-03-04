PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von localsearch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

localsearch

localsearch erklärt: Warum die Conversion Rate für KMU die wichtigste Kennzahl ist

Zürich (ots)

localsearch erklärt in der Themenserie "Digitales 1x1 für KMU", was Conversion und Conversion Rate bedeuten und wie KMU spürbar mehr aus ihrem Marketing herausholen.

Viele KMU investieren Zeit und Budget in ihre Website, Online-Shops oder digitale Werbekampagnen. Wichtig ist jedoch nicht nur, wie viele Personen eine Seite besuchen, sondern was sie dort tun. Genau hier kommen Conversion und Conversion Rate ins Spiel. Sie helfen, den Erfolg von Marketing-Massnahmen klar zu messen und gezielt zu verbessern.

Von Besuchen zu Kundschaft

Conversion (Abschluss) beschreibt eine konkrete, zuvor festgelegte Zielaktion eines Website-Besuchs, etwa einen Produktkauf, eine Angebotsanfrage oder eine Newsletter-Anmeldung. Die Conversion Rate (Abschlussrate) misst den Anteil der Besucherinnen und Besucher, die diese gewünschte Aktion durchführen. Diese Kennzahl ist immer auf einen bestimmten Kanal bezogen, zum Beispiel für eine Landingpage, einen Online-Shop oder eine E-Mail-Kampagne.

Anhand der Conversion Rate sehen KMU, welche Werbemassnahmen sich auszahlen. "Hohe Besucherzahlen, aber nur wenig Käufe oder Anfragen machen beispielsweise Nachbesserungen notwendig", erklärt localsearch. Schon kleine Anpassungen bringen mehr Conversions:

  • Formulare mit weniger Abfragefeldern (Name, E-Mail, Adresse etc.)
  • deutlich sichtbare Schaltflächen, die zum Weiterklicken einladen (Call-to-Action-Buttons)
  • vertrauensbildende Elemente wie Kundenbewertungen

Conversion Rate steigern mit localsearch

Mit klar definierten Zielen, das heisst konkreten Zahlen für Verkäufe oder Terminvereinbarungen, lassen sich Marketingkosten besser planen und Gewinne erhöhen. Entscheidend ist zudem eine saubere Messung der Conversion, beispielsweise über Google Analytics oder Shop-Statistiken. Zusätzliche Schritte verbessern die Abschlussrate, etwa die Optimierung für mobile Geräte (Smartphones, Tablets), schnellere Ladezeiten von Website und Shop sowie regelmässige Tests und Anpassungen (A/B-Tests).

localsearch unterstützt KMU dabei mit passenden Lösungen, darunter MyWEBSITE und digitalONE - für eine starke und messbare Online-Präsenz.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

Pressekontakt:

localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss, Head of Communications
T +41 58 262 76 82
stefan.wyss@localsearch.ch

Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von localsearch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: localsearch
Weitere Storys: localsearch
Alle Storys Alle
  • 26.02.2026 – 10:39

    localsearch Success Story: La 5ème Saison erhält ein Drittel mehr Anfragen

    Zürich (ots) - In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet La 5ème Saison über mehr Kundenanfragen und Vertrauen dank besserer Online-Sichtbarkeit. La 5ème Saison ist ein Schweizer Gartenbaubetrieb, für den Qualität, Sorgfalt und Leidenschaft im Mittelpunkt stehen. In der Branche zählt oft der erste Eindruck. Wer ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:49

    Online-Präsenz fit machen für KI: localsearch zeigt KMU den Weg

    Zürich (ots) - localsearch erläutert, warum eine KI-optimierte Website für KMU 2026 entscheidend ist und wie digitale Sichtbarkeit mit klaren Inhalten und digitalONE gelingt. Künstliche Intelligenz verändert das Internet grundlegend. In Online-Suchen erscheinen immer häufiger Kurzantworten an erster Stelle. Viele Kundinnen und Kunden stellen ihre Fragen inzwischen lieber ChatGPT, statt klassische Suchmaschinen zu ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:00

    localsearch Success Story: Burek House steigert Bestellungen um das Dreifache

    Zürich (ots) - In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet das Burek House über dreimal mehr Bestellungen dank einer gezielten Digitalstrategie. Liebevoll zubereitete Bureks, deftige Cevapcici und herzlicher Service. Im Burek House in Birsfelden wird nach überlieferten Familienrezepten gekocht - mit Erfahrung, Hingabe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren