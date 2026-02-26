localsearch Success Story: La 5ème Saison erhält ein Drittel mehr Anfragen

localsearch

In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet La 5ème Saison über mehr Kundenanfragen und Vertrauen dank besserer Online-Sichtbarkeit.

La 5ème Saison ist ein Schweizer Gartenbaubetrieb, für den Qualität, Sorgfalt und Leidenschaft im Mittelpunkt stehen. In der Branche zählt oft der erste Eindruck. Wer online überzeugt, wird schneller gewählt. Gemeinsam mit localsearch hat La 5ème Saison die eigene Digitalstrategie angepasst. Ziel war es, online auf den ersten Blick kompetent und vertrauenswürdig aufzutreten.

Endlich sichtbar, wo Kundinnen und Kunden suchen

Im ersten Schritt wurde das Google Unternehmensprofil und die Online-Präsenz verbessert. Alle Informationen zum Betrieb sind nun aktuell und leicht zu finden. Interessierte Kundinnen und Kunden sehen sofort, was La 5ème anbietet und wie sie Kontakt aufnehmen können. So fällt die Entscheidung schneller.

Viele positive Bewertungen stärken zusätzlich die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen. Das zeigt Wirkung: La 5ème Saison ist leichter online zu finden und erscheint weiter oben in den Suchergebnissen. Das schlägt sich auch in der Zahl der Anfragen nieder, die um ein Drittel gestiegen ist.

Echtes Wachstum mit localsearch

Inhaber Jérémy Contomanolis ist sehr zufrieden: "Dank localsearch sind wir heute genau dort sichtbar, wo unsere Kundinnen und Kunden vergleichen und entscheiden. Wir werden schneller gewählt, erhalten mehr Anfragen und können unsere Arbeit besser planen."

La 5ème Saison hat dadurch mehr Zeit und Ressourcen, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren: gepflegte Gärten, saubere Arbeit und neue Projekte. Im Hintergrund sorgt localsearch für eine starke Präsenz im Netz. So findet der Betrieb genau die Kundschaft, für die Qualität und fachliche Kompetenz an erster Stelle stehen.

Über localsearch

localsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.

