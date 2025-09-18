ARAG

Red Dot Design Award für die ARAG

Neues Corporate Design des Versicherungskonzerns ausgezeichnet

Düsseldorf (ots)

Die ARAG SE ist mit dem Red Dot Design Award 2025 in der Kategorie Corporate Design & Identity ausgezeichnet worden. Der weltweit größte Rechtsschutzversicherer erhält diesen renommierten internationalen Desingnpreis für sein neues, modernisiertes Erscheinungsbild der Marke, das in 2025 strategisch und gestalterisch erstmals nach 13 Jahren erneuert wurde.

Ziel der Neugestaltung war es, den gestiegenen Anforderungen der Marke ARAG an Internationalität, Digitalisierung und Differenzierung gerecht zu werden. Ein zentraler Schritt war der Relaunch der deutschen Website ARAG.de, die als wichtigster digitaler Kontaktpunkt für potenzielle und bestehende Kundinnen und Kunden dient.

Die nun mit dem Red Dot Design Award 2025 prämierte Neugestaltung der Marke unter dem Titel "Focussing on people is our identity" wurde gemeinsam mit der Kölner Agentur denkwerk entwickelt. Im Mittelpunkt des neuen Corporate Designs steht die konsequente visuelle Umsetzung des Markenversprechens, den Menschen Zugang zum Recht zu ermöglichen.

"Wir wollten mit unserem neuen Corporate Design etwas Besonderes schaffen, um unsere Sichtbarkeit im Wettbewerb zu verbessern. Das neue ARAG CD ist ein Statement, das den besonderen Charakter des Familienunternehmens ARAG unterstreicht. Wir sind sehr stolz darauf, dass die internationale Jury des Red Dot Design Award unser Engagement auszeichnet", kommentiert Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE, den Award.

Der Red Dot Design Award gilt als eines der weltweit anerkanntesten Qualitätssiegel für Gestaltung. Die Jury vergibt die begehrte Auszeichnung nur an Projekte, die mit ihrer guten Gestaltungsqualität und kreativen Leistung überzeugen. In der Kategorie Corporate Design & Identity werden Arbeiten gewürdigt, die eine visuelle Markenidentität auf hohem professionellen Niveau realisieren. Die Preisverleihung findet am 7. November 2025 im Konzerthaus Berlin statt.

Original-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell