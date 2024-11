WestLotto

NRW-Millionäre bei Eurojackpot und LOTTO 6aus49

Gewinne gehen in den Kreis Soest und den Rhein-Sieg-Kreis

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Zwei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen sind am ersten November-Wochenende Millionäre geworden. Am Freitag (1. November) ging ein Millionengewinn an einen Tipper aus dem Kreis Soest. Einen zweiten NRW-Millionär gibt es seit Samstag (2. November) bei LOTTO 6aus49. Er kommt aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

70. Eurojackpot-Millionär in NRW

Bei der Eurojackpot-Ziehung an Allerheiligen (1. November) wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 13, 21, 27, 28, 41 sowie die Eurozahlen 1 und 3 ermittelt. Ein Tipper aus dem Kreis Soest hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er neben einem weiteren Glückspilz aus Hessen einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Die beiden erhalten die Gewinnsumme von jeweils 1.134.418,80 Euro. Der Spielteilnehmer aus dem Kreis Soest ist damit der 70. Eurojackpot-Millionär bei WestLotto seit Start der Lotterie im Jahr 2012.

Seine Kreuzchen hatte der neue NRW-Millionär bereits am Dienstag (29. Oktober) per Quicktipp gesetzt und mit einem Wochenschein an den beiden Ziehungen am 29. Oktober und 1. November teilgenommen. Der Spieleinsatz für seinen Glückstipp mit drei Spielreihen lag bei 13 Euro.

Weiterer Millionär bei LOTTO 6aus49

Die Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 (2. November) machte drei Tipper im zweiten Gewinnrang mit "Sechs Richtigen" zu Millionären. Die passenden Gewinnzahlen lauten 8, 9, 17, 20, 37 und 40. Nur die Superzahl 2 fehlte zum Knacken des Jackpots. Die Gewinnsummen von jeweils 1.194.215,70 Euro werden im Rhein-Sieg-Kreis, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ausgezahlt. Der neue WestLotto-Millionär ist der 39. des Jahres. Der Tipp wurde am Tag der Ziehung (2. November) im Internet bei www.westlotto.de gespielt. Der Spieleinsatz für acht Reihen lag bei 10,10 Euro.

Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell