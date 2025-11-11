SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.

Historischer Durchbruch auf den Malediven: Neugeborene vor schweren Krankheiten geschützt

München (ots)

Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den Good News über das, was uns aufrichtet.

Auf den Malediven ist das Risiko gebannt, dass sich Neugeborene durch die Mutter-Kind-Übertragung mit drei lebensgefährlichen Krankheiten infizieren. Der Inselstaat ist weltweit das erste Land, dem die sogenannte Dreifach-Eliminierung der Ansteckung mit Hepatitis B, Syphilis und HIV durch Mutter-Kind-Übertragung gelungen ist.

Von der Übertragung schwerwiegender Krankheiten von der Mutter auf das Kind sind weltweit Millionen Menschen betroffen. Laut Schätzungen erkrankten etwa allein in Südostasien im letzten Jahr mehr als 23.000 schwangere Frauen an Syphilis, über 8000 Säuglinge kamen mit angeborener Syphilis zur Welt. Um zu verhindern, dass sich ihre Babys mit HIV anstecken, mussten rund 25.000 schwangere, mit HIV infizierte Frauen behandelt werden. Rund 42 Millionen Menschen sind in der Region von Hepatitis B betroffen. Gerade bei Neugeborenen ist die Gefahr groß, dass sich die Ansteckung mit Hepatitis B zur chronischen Infektion entwickelt.

Laut WHO ist es demnach als historische Errungenschaft zu werten, dass auf den Malediven 2022 und 2023 keine Säuglinge mehr mit HIV oder Syphilis geboren wurden. Auch gab es bei Kleinkindern keine Fälle mehr von Hepatitis B. Der Virusinfekt selbst wird zumeist unter der Geburt übertragen, Krankheitssymptome können aber auch erst im späteren Kindesalter auftreten.

Zu danken ist das verstärkten Investitionen in das maledivische Gesundheitssystem. So wurde zum Beispiel eine kostenlose Schwangerschaftsvorsorge für alle Frauen eingerichtet, die Tests auf HIV, Syphilis und Hepatitis B einschließt. Eine weitere zielführende Maßnahme ist das gründliche Impfsystem. Fast alle Neugeborenen erhalten eine vollständige Impfabdeckung, inklusive einer Hepatitis-B-Geburtsdosis.

Was die Bekämpfung chronischer Krankheiten und vermeidbarer Todesfälle in dem Bereich der Mutter-Kind-Gesundheit betrifft, hat das Land Vorbildcharakter.

