Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

Neue Ausbaustufe der ePA: zentrale Funktionen für Versicherte

Essen/Wien/Berlin (ots)

Mit dem aktuellen Update stehen Versicherten neue Funktionen wie der digital gestützte Medikationsplan und Push-Benachrichtigungen direkt in der ePA-App zur Verfügung

Versicherte profitieren jetzt von zwei zentralen neuen Features ihrer elektronischen Patientenakte (ePA). Zum einen steht der digital gestützte Medikationsplan im Frontend der Versicherten zur Verfügung. Zum anderen können Versicherte nun Push-Meldungen zu Aktivitäten in ihrer ePA aufs Smartphone bekommen. BITMARCK und RISE haben die ePA in der aktuellen Version 3.1.3 fristgerecht für 80 Prozent der gesetzlichen Krankenversicherungen zur Verfügung gestellt. Das Update mit den neuen Features steht ab sofort in den App-Stores bereit.

Andreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung: „Die neue Ausbaustufe der elektronischen Patientenakte ist ein wichtiger Schritt, um sie noch fester im Alltag der Versicherten zu verankern. Der digital gestützte Medikationsplan ist ein konkreter Vorteil für Menschen, die mehrere Medikamente einnehmen, und auch Push-Nachrichten machen die ePA im Alltag erlebbar – so wie man es etwa von Banking-Apps gewohnt ist. Um den Erfolg der ePA fortzuschreiben, muss aber die Politik handeln. So muss die Möglichkeit, auch künstliche Intelligenz in der ePA anwenden zu dürfen, gefördert werden.“

Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung bei RISE: „Mit der fristgerechten Bereitstellung der Version 3.1.3 setzen wir die kontinuierliche Weiterentwicklung der ePA konsequent fort. Die neuen Funktionen sind nicht nur ein funktionaler Ausbau, sondern zeigen auch, dass die ePA für zukünftige Anforderungen flexibel und skalierbar ausgelegt ist. Eine moderne Architektur, standardisierte Schnittstellen und kontinuierliche Releases ermöglichen es, neue Mehrwerte für Versicherte effizient bereitzustellen und Innovationen schneller in die Versorgung zu bringen.“

Medikationsplan verringert Risiken

Mit dem digital gestützten Medikationsplan haben Versicherte nun einen vollständigen Überblick über ihre Arzneimittel: rezeptpflichtige Medikamente sind aufgeführt und nicht verschreibungspflichtige Präparate können von den Versicherten hinzugefügt werden. Außerdem können Dosieranweisungen verknüpft werden, was Risiken bei der Einnahme verringern kann.

Push-Nachrichten für mehr Transparenz

Push-Nachrichten sind eine neue Funktion, die Transparenz in der Versorgung und die aktive Einbindung der Versicherten fördert – die Akte schickt eine Nachricht aufs Smartphone, wenn neue Dokumente eingestellt werden oder Zugriffe auf die Akte erfolgen.

Ende 2026 kommt die Volltextsuche

Ende des Jahres kommt ein weiteres wichtiges Feature der ePA 3.1.3: die Volltextsuche. Alle in der ePA abgelegten Dokumente können dann einfach nach Stichwörtern durchsucht werden. Das erleichtert vor allem Leistungserbringer die Arbeit mit den Daten in der Akte und ist ein weiterer Baustein für die engere Einbindung der ePA in die medizinische Versorgung.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV-Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.

Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.

Über BITMARCK

Als führender Digitalisierungspartner der gesetzlichen Krankenversicherung treibt BITMARCK die digitale Transformation in der Branche mit innovativen Produkten und Services voran. Grundlage hierfür ist der GKV-Softwarestandard BITMARCK_21c|ng, der bei den angeschlossenen Krankenkassen im Einsatz ist. Kunden der Unternehmensgruppe sind die Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen – über 30.000 Mitarbeitende und rund 35 Millionen Versicherte in der GKV profitieren von den IT-Dienstleistungen von BITMARCK, mehr als 80 Prozent der deutschen gesetzlichen Krankenkassen sind Kunden der Unternehmensgruppe. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitenden erzielt BITMARCK einen Jahresumsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro.

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