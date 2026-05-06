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Sally Özcan startet neue Dessert-Kooperation mit Burger King® Deutschland

Tropical Mango Desserts läuten ab 5. Mai deutschlandweit den Sommer ein

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Hannover (ots)

Sommer kann man nicht planen, aber schmecken. Burger King® Deutschland bringt daher gemeinsam mit Sally Özcan eine neue limitierte Dessert-Reihe auf den Markt. Ab dem 5. Mai sind die Tropical Mango Desserts in allen teilnehmenden Burger King® Restaurants in Deutschland erhältlich. Die vier neuen Kreationen kombinieren fruchtige Mango mit cremigem Softeis und Schoko-Coco Topping. Die Desserts sorgen für echte Summer Vibes, ganz egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht.

Mit den Neuheiten setzen Burger King® Deutschland und die Unternehmerin und Content-Creatorin Sally Özcan ihre Zusammenarbeit fort. Bereits im vergangenen Jahr hatten beide Partner gemeinsam Baklava Style Desserts auf den Markt gebracht. Für die aktuellen Desserts wurde erneut zusammengearbeitet - von der Idee bis zur geschmacklichen Ausarbeitung. Entstanden ist eine Auswahl aus King Fusion, King Sundae, King Shake® und King Float. Die Desserts sind sowohl zum Löffeln als auch zum Trinken gedacht und richten sich an Gäste, die fruchtige Dessertvarianten bevorzugen. Entwickelt wurden sie gemeinsam mit Burger King® Chefkoch Tim Lenke.

"Ziel war ein Geschmackserlebnis, bei dem alle Aromen perfekt ineinandergreifen", sagt Sally Özcan. "Gemeinsam mit Burger King® habe ich mit viel Liebe zum Detail an den Rezepturen gearbeitet - und das Ergebnis spricht für sich. Wenn man beim ersten Löffel kurz den Alltag vergisst, ist das für mich das schönste Kompliment."

Auch bei Burger King® Deutschland steht der kollaborative Ansatz im Fokus. "Die Zusammenarbeit mit Sally zeigt, wie wir unser Food-Angebot gemeinsam mit starken Partnern weiterentwickeln - nah an unserer Marke und unserer Community und für Genussmomente, die einfach gute Laune machen", sagt Yvonne von Eyb, Chief Marketing Officer bei Burger King® Deutschland.

Die Tropical Mango Desserts sind ab 5. Mai in allen teilnehmenden Burger King® Restaurants in Deutschland erhältlich, nur solange der Vorrat reicht.

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