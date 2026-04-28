BURGER KING Deutschland GmbH

Das ist dein Weg: Burger King® startet limitierte Menüs

Inspiriert von Star Wars: The Mandalorian und Grogu

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Hannover (ots)

Die Special-Edition-Menüs und die begleitende globale 360-Grad-Kampagne bringen Fans mit exklusiven Sammlerstücken von Star Wars: The Mandalorian und Grogu, sowie maßgeschneiderten Inhalten schon vor dem Kinostart am 20. Mai ganz nah an das galaktische Abenteuer heran.

Burger King® bringt in diesem Frühjahr die Macht an den Grill. Ab dem 30. April starten limitierte Menüs, inspiriert von Star Wars: The Mandalorian und Grogu, in Restaurants in Deutschland sowie weltweit - perfekt abgestimmt auf den Kinostart des Films am 20. Mai. MyBurgerKing(TM) Mitglieder können die Produkte bereits ab dem 28. April im exklusiven Pre-Sale vorab genießen.

Inspiriert von der epischen Erzählweise und den ikonischen Charakteren aus Star Wars: The Mandalorian und Grogu bieten die neuen Menüs intensive Geschmacksrichtungen und exklusive Sammelartikel für Fans jeden Alters. Egal, ob allein unterwegs oder mit der eigenen Crew - dieses galaktische Abenteuer hält für alle etwas bereit. Die Menüinnovationen sowie die limitierten Sammlerstücke sind in über 70 Märkten weltweit erhältlich und werden von einer außergewöhnlichen globalen 360-Grad-Mediakampagne inklusive eines eigens produzierten TV- Spots begleitet.

"Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die kräftigen Aromen, die unsere Gäste lieben, mit der Erzählkraft und Spannung eines der ikonischsten Entertainment-Franchises zu verbinden", sagt Sabrina Ferretti, Vice President, Burger King® International. "Von begehrenswerten limitierten Menüartikeln bis hin zu Sammeltassen und Sammelfiguren für Fans - wir bieten für alle Menschen jeden Alters eine unterhaltsame und geschmackvolle Möglichkeit, den Kinostart von The Mandalorian und Grogu zu feiern."

"Star Wars lebt davon, Geschichten und Erlebnisse zu schaffen, die Fans einladen, in Welten einzutauchen, die sie lieben", sagt Lylle Breier, EVP Marketing Partnerships, Promotions and Events bei Walt Disney Studios. "Die Zusammenarbeit mit Burger King® in über 70 Märkten weltweit anlässlich des Kinostarts von Star Wars: The Mandalorian und Grogu erlaubt es uns, dieses Storytelling auf überraschende und unterhaltsame Weise über die Leinwand hinaus zu verlängern. Wir freuen uns sehr, dass Burger King® den Fans exklusive Inhalte sowie außergewöhnliche Food-Innovationen bietet, während wir dem Kinostart entgegenfiebern."

Fans dürfen sich auf das Mandalorian Long Beef Menü und das Grogu Long Chicken® Menü freuen - jeweils inklusive limitierter Sammeltassen. Ergänzt wird das Angebot durch das King Jr.® Plus Menü mit einer von acht Sammelfiguren rund um Star Wars: The Mandalorian und Grogu. Auch junge Fans können das limitierte Mandalorian King Jr.® Meal genießen, das eines von fünf leuchtenden Puzzles enthält.

Mitglieder des Bonusprogramms MyBurgerKing(TM) erhalten exklusiven Vorab-Zugang zur Burger King® x Star Wars: The Mandalorian und Grogu Kooperation. Bereits am 28. April - und damit zwei Tage vor dem offiziellen Launch - können registrierte Mitglieder im MyBK(TM) Pre-Sale das Mandalorian Long Beef Menü, das Grogu Long Chicken® Menü sowie das King Jr.® Plus Menü sichern. Der Zugang erfolgt über einen exklusiven Coupon in der BK® App, der in teilnehmenden Restaurants eingelöst werden kann.

Die Star Wars: The Mandalorian und Grogu-Menüs sind in teilnehmenden Burger King® Restaurants in Deutschland sowie über den Lieferservice erhältlich - nur für kurze Zeit und nur solange der Vorrat reicht.

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