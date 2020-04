SonoBeacon GmbH

Schweriner Start-up SonoBeacon gewinnt internationalen Logistik-Wettbewerb

Schwerin (ots)

Die Schweriner SonoBeacon GmbH hat im Rahmen des Start-up-Wettbewerbs "Fast Mover" den ersten Preis in der Kategorie "Globale Lieferkette" gewonnen. Ausgezeichnet wurden innovative Logistikkonzepte in Zeiten von Corona. Der Wettbewerb wurde ausgerichtet von der Digital Hub Logistics GmbH.

Die Audio-Technologie von SonoBeacon für kontaktlose Datenübermittlung wurde zusammen mit dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie entwickelt und wurde bisher erfolgreich in der Retail- und Entertainment-Branche eingesetzt. Nun soll sie dabei helfen, die Ansteckungsgefahr mit COVID-19 für Mitarbeiter in der Logistik deutlich zu verringern.

Logistikbranche hat Hochkonjunktur

COVID-19 stellt zahlreiche Industriezweige und Branchen vor enorme Herausforderungen: Gewohnte Strukturen und bewährte Prinzipien müssen auf den Prüfstand gestellt werden, ganze Prozessketten und Geschäftsbereiche wurden lahmgelegt. Gleichzeitig arbeitet die Logistikbranche mit Hochdruck daran, die ausreichende Versorgung von Supermärkten, Apotheken, Krankenhäusern und anderen kritischen Branchen sicherzustellen. Aus diesem Grund rief die Digital Hub Logistics Start-Ups und Innovatoren weltweit dazu auf, ihre Konzepte für mehr Schutz in Zeiten von Corona im Rahmen des Fast-Mover-Wettbewerbs vorzustellen.

Die Preisträger wurden durch eine Fachjury, aus Managerinnen und Managern der DHL, von Volkswagen, der Unternehmensberatung Ingenics, der Logistik-Initiative-Hamburg und der Hamburger Hafen und Logistik AG ermittelt. Aus einer Vielzahl von Teilnehmern wurde die SonoBeacon GmbH als Sieger in der Kategorie "Globale Lieferkette" ausgezeichnet und erhält neben dem Preisgeld mehrere Workshops, um die eigenen Konzepte auf das nächste Level zu heben.

"Als Technologie-Pionier freuen wir uns riesig über den ersten Platz beim Fast Mover Wettbewerb. Mit unserer SonoBeacon-Technologie ermöglichen wir den einfachen und schnellen Austausch von Daten. Damit ermöglichen wir in Zeiten von COVID-19 den Austausch von Lieferpapieren, ohne den von Virologen empfohlenen Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern zu unterschreiten", sagt Thoralf Nehls, Gründer und Geschäftsführer der SonoBeacon GmbH.

Über die SonoBeacon GmbH

SonoBeacon lokalisiert Smartphone-Nutzer im Nahbereich von 0 bis 10 Metern sehr einfach und äußerst präzise. Es werden direkt am Point of Interest die relevanten Informationen ausgespielt und die gewünschten User-Interaktionen herausgefordert.

Die eigens mit dem Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie entwickelten Lösungen bedienen sich der Audio-Technologie - Mikrofon und Lautsprecher -, die bei jedem Smartphone zur Verfügung stehen. Ein für das menschliche Ohr nicht hörbares, akustisches Signal wird vom Smartphone erkannt, so dass dann die standort- und User-bezogenen Inhalte ausgespielt werden können. Keine andere Lösung lokalisiert Indoor so einfach und exakt. We Make Sound Visible!

Pressekontakt:

SonoBeacon GmbH

Thoralf Nehls

Hagenower Straße 73

D-19061 Schwerin

Tel: +49 385 3993 390

E-Mail: nehls@sonobeacon.com

Internet: www.sonobeacon.com

Original-Content von: SonoBeacon GmbH, übermittelt durch news aktuell