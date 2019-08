Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Bremen/Linksbündnis

Stuttgart (ots)

Auch im Westen ist es nun kein Tabu mehr, gemeinsam mit der Linkspartei zu regieren. Seit diesem Donnerstag sind die Linken gemeinsam mit Grünen und Sozialdemokraten in Bremen an der Macht beteiligt. Ein Zukunftsmodell für den Rest der Republik wird diese Koalition nach der Formel R2G deshalb noch lange nicht, auch wenn in der SPD manche davon träumen. R2G im Bund wäre für die Sozialdemokratie allenfalls ein notdürftiges Vehikel, um an der Macht zu bleiben Auch für die Grünen taugt Bremen nicht zum Modell. Ihr Vertrauen im bürgerlichen Lager wäre rasch dahin, wenn sie auf Linkskurs abonniert blieben.

