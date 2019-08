Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung: Billigere Bahn-Tickets sind nur ein erster Schritt

Stuttgart (ots)

Billigere Tickets sind ein erster Schritt. Sie machen jedoch das Bahnfahren nicht besser. Im Gegenteil - mehr Fahrgäste allein würden die Lage derzeit verschärfen. Die Bahn eilt von Fahrgastrekord zu Fahrgastrekord. Leider steigt auch eine andere Tendenz: Die Zahl der Verspätungen ist zu hoch, es hapert an der Infrastruktur und am Personal. Wer erreichen will, dass Menschen dauerhaft auf die Bahn umsteigen, der muss für einen konkurrenzfähigen Verkehrsträger sorgen - nicht zuletzt mit einem fairen Wettbewerb zwischen der Bahn und dem subventionierten Flugverkehr im Inland.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell