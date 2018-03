SonoBeacon GmbH gewinnt Bode-Museum als ersten großen Kunden

Hamburg (ots) - Mit der innovativen und sicheren Audio-Technik wird das Besuchserlebnis intensiviert

Das Hamburger Startup SonoBeacon GmbH hat den ersten großen Kunden gewonnen. Die Staatlichen Museen zu Berlin nutzen im Bode-Museum jetzt die innovative und sichere SonoBeacon-Technologie. "Wir wollen unseren Besuchern und Besucherinnen ein möglichst intensives Museumserlebnis bieten. Dazu nutzen wir im Rahmen der Ausstellung "Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum" erstmalig auch eine Smartphone-App und testen verschiedene Technologien", sagt Julien Chapuis, Leiter des Bode-Museums. Die Entwicklung der Smartphone-App mit der SonoBeacon-Technologie wurde von der SAP SE, Walldorf, unterstützt und vom Kuratorium Preußischer Kulturbesitz gefördert.

Thoralf Nehls, Gründer der SonoBeacon GmbH: "Wir freuen uns, einen so renommierten Kunden wie das Bode-Museum gewonnen zu haben. Wir sind stolz, dort einen Beitrag zur digitalen Transformation zu leisten!"

Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie hat das Unternehmen eine neue Technologie entwickelt, bei der eine missbräuchliche Nutzung der Audio-Technik ausgeschlossen ist. Sie erlaubt erstmalig eine punktgenaue Navigation und zugleich Steuerung von Information und Interaktion in geschlossenen Räumen.

Je nachdem, wo ein Besucher sich in einem Gebäude gerade aufhält, können passende Informationen auf sein Smartphone gesendet werden, die genau dort benötigt oder auch erwartet werden. Das könnte zum Beispiel eine Navigationshilfe sein, die zu einem bestimmten Ziel führt. Das könnten Informationen zu einem Objekt sein, welches vom Besucher gerade betrachtet wird. Das könnten aber auch Marketing-Aktionen sein, wie etwa Coupons, Probefahrten oder persönliche Rabatte.

Die Anwendungsbreite ist nach Angaben des Firmengründers nahezu unbegrenzt. Überall dort, wo in Organisationen Prozesse gesteuert oder die Kommunikation mit Kunden intensiviert werden, könne die innovative Audio-Technik die Digitalisierung sinnvoll vorantreiben. In der jetzigen Startphase werde sich die SonoBeacon GmbH jedoch auf die Bereiche Museen, Messen und Showrooms konzentrieren, so Thoralf Nehls weiter.

Die SonoBeacon GmbH wurde 2013 gegründet. Die batteriebetriebenen SonoBeacon im Low-Energy-Design senden einen nicht-hörbaren akustischen Identifikator (digitales Signal im Ultraschall). Das Smartphone erkennt über eine installierte App und das Mikrofon das Signal. So werden Informationen, wie kontext-bezogene Inhalte, auf dem Smartphone dargestellt und Interaktionen bewirkt. Das ermöglicht ungezählte Anwendungen.

Nur SonoBeacon können im Nahbereich (0 bis 10 Meter) präzise lokalisieren, lassen eine automatisierte sowie personalisierte Ansprache zu und fordern die gewünschten User-Interaktionen heraus. SonoBeacon machen das Smartphone zur persönlichen Informationsquelle und zur Shopping-Lösung.

