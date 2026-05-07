Ad Alliance

Direkt vom Screen in den Warenkorb

Ad Alliance und DEICHMANN entwickeln mit "Product Match Ad" Shopping im Streaming weiter

Köln (ots)

Köln, 7. Mai 2026. DEICHMANN und Ad Alliance bringen Shopping direkt aus dem Streaming ins Wohnzimmer. Mit dem neuen "Product Match Ad" setzt Europas größter Schuheinzelhändler einen weiteren Schritt in Richtung nahtloses Omnichannel Erlebnis und verbindet Streaming Inspiration mit direktem Online Einkauf. Wenn Zuschauer:innen aktuell ihre Lieblingsformate auf RTL+ streamen, wird ihnen gegebenenfalls der DEICHMANN-Spot "Made for the Spotlight" mit Fußballprofi Thomas Müller und TV-Moderatorin Laura Wontorra ausgespielt. Die im Spot gezeigten adidas Modelle werden während des Streamings direkt auf dem TV Screen hervorgehoben. Per QR Code gelangen Zuschauer:innen ohne Medienbruch vom Spot direkt in den DEICHMANN Onlineshop - vom Sofa direkt zum passenden Produkt. Das "Product Match Ad" erweitert damit das Produktportfolio der Ad Alliance rund um Shoppable Ads auf dem Connected TV (CTV).

Streaming an. Produkte entdecken. Direkt einkaufen.

Das "Product Match Ad" entwickelt digitale Werbung in einem brandsicheren und vertrauenswürdigen Umfeld konsequent weiter. Als Pre- und Mid-Roll eingesetzt, hebt das "Product Match Ad" mit DEICHMANN die gezeigten adidas-Produkte im nativen, individuell gestalteten Kundendesign hervor und führt Konsument:innen direkt auf die Website des Kunden zum Shoppen.

Für DEICHMANN ist das neue Format ein weiterer Schritt, digitale Touchpoints konsequent am Kundennutzen auszurichten. Das bedeutet: Inspiration dort, wo sie entsteht und ein möglichst einfacher Weg zum passenden Produkt.

Frühjahr/Sommer-Kollektion mit Fokus auf Sport

Die neue DEICHMANN Kampagne "Made for the Spotlight" rückt zur Frühjahr/Sommer Saison 2026 sportlich inspirierte Styles in den Fokus. Mit Fußballprofi Thomas Müller und Moderatorin Laura Wontorra setzt DEICHMANN auf starke Persönlichkeiten, die Leistung, Alltag und moderne Sportkultur glaubwürdig verbinden. Im Fokus stehen ausgewählte adidas-Modelle, die bei DEICHMANN erhältlich sind. Der Spot ist eine Kreation von DEICHMANN.

Die kreative Konzeption und Umsetzung des "Product Match Ad" verantwortet das Ad+ Concept Studio der Ad Alliance.

Thomas Wrobel, SVP Deichmann: "Unser Anspruch ist es, Inspiration und Einkauf für unsere Kund:innen möglichst nahtlos miteinander zu verbinden. Mit dem 'Product Match Ad' setzen wir gemeinsam mit Ad Alliance auf einen neuen Ansatz, der genau im Moment der Aufmerksamkeit ansetzt und den direkten Weg vom Streaming Erlebnis zu den passenden Produkten bei DEICHMANN ermöglicht. So verbinden wir starke Markeninszenierung mit einfacher Aktivierung."

Martin Hoberg, Chief Operating Officer Ad Alliance: "Mit dem 'Product Match Ad' entwickeln wir unser Portfolio an Shoppable Ads auf dem Big Screen konsequent weiter und verknüpfen aufmerksamkeitsstarke Kreation mit präziser Ansprache. Werbewirkung entsteht dabei sowohl durch Reichweite als auch durch Relevanz und einen aktivierenden Call-to-Action im richtigen Augenblick. Ihre volle Stärke entfaltet die Ansprache im Lean-back-Modus auf dem größten Screen im Haushalt, der für maximale Aufmerksamkeit sorgt und sich klar von den flüchtigen Scroll-Momenten klassischer Social-Umfelder abhebt."

Ad Alliance

Ad Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIn

Für Rückfragen:

Katharina Knop

Kommunikation Ad Alliance, RTL Deutschland

Katharina.Knop@rtl.de

Christopher Zurheiden

Kommunikation DEICHMANN

christopher_zurheiden@deichmann.com

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