Ad Alliance

Sparkassen setzen auf neue Wirtschafts-Rubrik bei RTL und ntv

Köln (ots)

Erfolgreicher Auftakt für das neue Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen": Mit den Sparkassen gewinnt die Ad Alliance direkt zum Start starke Partner für die Wirtschafts-Rubrik. Vom 4. Mai bis 31. Dezember 2026 präsentieren die Sparkassen die Rubrik "Geld am Morgen". Die langfristige Zusammenarbeit unterstreicht die Attraktivität des senderübergreifenden Angebots von RTL und ntv - sowohl inhaltlich als auch aus Vermarktungssicht.

Relevanz trifft Alltag

Die Rubrik "Geld am Morgen" ist fester Bestandteil des neuen Nachrichtenformats von RTL Deutschland, das ab dem 4. Mai werktäglich von 6 bis 9 Uhr bei RTL und ntv ausgestrahlt wird. Die Rubrik verbindet fundierte wirtschaftliche Einordnung mit konkreten Tipps für den Alltag und vereint damit die Stärken beider Sender: die Serviceorientierung von RTL und die Wirtschaftskompetenz von ntv.

Ergänzt wird das Format durch weitere tägliche Rubriken zu Sport, Wetter und Gesundheit, die einen umfassenden und alltagsnahen Start in den Tag ermöglichen. Für Marken entsteht so ein Umfeld, das Information, Orientierung und direkten Nutzwert kombiniert und damit besonders glaubwürdig für wirtschaftsnahe Themen ist.

Die Sparkassen sind vom Start weg Presenter der Rubrik und werden "Geld am Morgen" bis zum Jahresende im TV begleiten. Die dauerhafte Präsenz in einem hochrelevanten Nutzungsmoment stärkt die Verankerung der Marke im Alltag des Publikums. Die Integration erfolgt über klassische Sponsoring-Spots im direkten Umfeld der Rubrik.

Starkes Signal für wirksames Sponsoring

Die Kooperation zeigt exemplarisch, wie klassische TV-Sponsorings wirken, wenn Inhalt, Nutzungssituation und Marke zusammenpassen. Eingebettet in ein alltagsnahes Themenspektrum - von Wirtschaft über Wetter bis hin zu Sport und Gesundheit - entsteht ein Umfeld, das Orientierung bietet und Zuschauer:innen relevant in den Tag starten lässt.

Michael Dorn, Chief Sales Officer, Ad Alliance: "'Deutschland am Morgen' bringt genau das zusammen, was moderne Nachrichtenformate leisten müssen: relevante Information, verständlich, alltagsnah und unmittelbar anschlussfähig. Dass wir mit der Sparkasse direkt zum Start einen so starken Partner gewinnen, zeigt, wie attraktiv diese Verbindung aus RTL und ntv für den Werbemarkt ist."

Silke Lehm, Co-Leiterin des Newsrooms der Sparkassen-Finanzgruppe: "Die Sparkassen sind nah an den Menschen und ihren finanziellen Fragen im Alltag. 'Geld am Morgen' greift genau das auf: Es macht wirtschaftliche Themen verständlich und zeigt, was sie konkret für die Menschen bedeuten. Diese Verbindung aus Relevanz und Alltag passt sehr gut zu uns."

Sven Traichel, CEO & Country Manager, Havas Media Germany: "Als TV-Sponsor von 'Geld am Morgen' positionieren sich die Sparkassen in einem Umfeld, das inhaltlich perfekt zur Marke passt. Das neue Format schafft einen relevanten Nutzungsmoment am Morgen und verbindet Information mit echtem Alltagsbezug. Als Havas Media begleiten wir die Sparkassen seit Jahren erfolgreich mit innovativen Umfeldern und entwickeln das mit diesem Ansatz gemeinsam mit der Ad Alliance konsequent weiter."

Ad Alliance

Ad Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

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