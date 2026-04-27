Ad Alliance

VOX bietet einen Laufsteg für "Der Teufel trägt Prada 2"

"Shopping Queen" bietet eine native, crossmediale Bühne über VOX, RTL+ und Social zum Kinostart

Köln (ots)

Für DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2 setzt die Ad Alliance in Deutschland eine Vermarktungsstrategie jenseits klassischer Werbeformate um: Im Rahmen einer klar gekennzeichneten Sonderintegration im VOX-Erfolgsformat "Shopping Queen" wird der Film aufmerksamkeitsstark inszeniert - sowohl linear als auch auf RTL+ und via Social. Dabei greift die Umsetzung den Fashion-Kosmos des Films redaktionell auf, ohne die Trennung von Werbung und Programm aufzuheben. Ein bemerkenswerter Move, der Kinowerbung neu denkt: als kontextuell eingebettetes Markenerlebnis über alle Screens hinweg.

Der richtige Look für den großen Auftritt

Es muss nicht immer Prada sein. Das beweisen die "Shopping Queen"-Kandidatinnen in der Woche vom 27. April bis 1. Mai. Unter dem Motto "Der Teufel trägt... - Style dich für ein Covershooting der RUNWAY!" greift die Themenwoche zentrale Motive des Films auf und überträgt sie in die Dramaturgie des Formats - punktgenau zum Kinostart am 30. April. So wird die Filmwelt kontextuell im Programm erlebbar. Die Folgen laufen täglich um 15 Uhr bei VOX und sind auf RTL+ abrufbar, wo Premium-Nutzer:innen sie bereits vorab sehen konnten.

Ergänzend wird die Fashion-Woche auch auf den Social-Media-Kanälen von "Shopping Queen" weitergedacht: In einer Placement-Verlängerung greifen redaktionell gestaltete Reels, Stories und Posts die Integration auf und entwickeln sie plattformspezifisch weiter. Ganz im Sinne einer digitalen Front Row entstehen so zusätzliche Berührungspunkte rund um den Film - von kommentierten Looks bis zur aktiven Einbindung der Community. Ein Gewinnspiel zum Kinostart setzt dabei einen gezielten Impuls zur Interaktion und verlost Kinotickets für DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2.

Mehr als ein Auftritt: ein strategischer Ansatz

Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer, Ad Alliance: "Es geht nicht mehr nur um Reichweite, sondern um Relevanz im richtigen Moment. Indem wir Marken in starke Formate einbetten und crossmedial verlängern, schaffen wir genau diesen Kontext - und damit echte Wirkung für unsere Kunden."

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Über den Film

Fast zwanzig Jahre nach ihren legendären Auftritten als Miranda, Andy, Emily und Nigel kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zu den Fashion-Hotspots von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazins zurück.

Den Trailer finden Sie hier: https://youtu.be/lY5KdaMJLGc

Der Film vereint die Originalbesetzung erneut mit Regisseur David Frankel und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna und stellt eine Reihe brandneuer Charaktere vor, u.a. gespielt von Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak und Conrad Ricamora. Tracie Thoms und Tibor Feldman sind erneut in ihren Rollen als "Lily" und "Irv" aus dem ersten Film zu sehen.

DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2 wird von Wendy Finerman produziert, Michael Bederman, Karen Rosenfelt und Aline Brosh McKenna sind als ausführende Produzentinnen und Produzenten tätig. Das Kinohighlight startet am 30. April 2026 exklusiv in den deutschen Kinos.

Ad Alliance

Ad Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigen- und Diensthändler für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

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