Ad Alliance

Ad Alliance startet in neuer fokussierter Organisationsstruktur

Klare Verantwortlichkeiten und gebündelte Kompetenzen für eine schnellere Marktreaktion

Köln (ots)

Zum 1. März ist die Ad Alliance in einer fokussierten Organisationsstruktur gestartet. Die Neuaufstellung ordnet zentrale Verantwortungsbereiche neu und definiert eindeutige Zuständigkeiten für die strategische Weiterentwicklung der Vermarktung.

Stärkerer Fokus auf Konvergenz und Transformation

Eine der drei zentralen Veränderungen im Zuge der Neuorganisation ist der Bereich Product, Data & Transformation. Unter der Leitung von General Director Tim Nieland werden Produktentwicklung, strategische Datenkompetenz sowie transformationsrelevante Initiativen enger verzahnt und in einer gemeinsamen Struktur zusammengeführt. Ziel ist es, die Entwicklung von Media- und Dataprodukten voranzutreiben und die zugrunde liegenden Prozesse von der Konzeption bis zur Umsetzung zu beschleunigen und ganzheitlich zu steuern.

Ein zentrales Zukunftsthema ist die Weiterentwicklung integrierter Cross-Video-Produkte. Damit schärft die Ad Alliance gezielt den strategischen Fokus auf konvergente Angebotsmodelle und treibt die Transformation ihrer Vermarktungslogik weiter voran. Gleichzeitig wird das Produktportfolio fokussiert und auf skalierbare, nachhaltig profitable Lösungen ausgerichtet.

Der Bereich schafft damit die strukturelle Grundlage, um Konvergenz nicht nur strategisch zu denken, sondern gemeinsam mit allen Fachbereichen bei RTL Deutschland operativ umzusetzen. Die direkte Anbindung an Chief Operating Officer Martin Hoberg stellt sicher, dass Produkt-, Daten- und Transformationsthemen eng mit der operativen Gesamtsteuerung verzahnt sind.

Klare Führung für Print mit crossmedialer Perspektive

Mit dem neu geschaffenen Print & Crossmedia Hub richtet die Ad Alliance das Print-Geschäft strategisch neu aus und erweitert es gezielt um digitale und soziale Komponenten. Sämtliche printrelevanten Funktionen wurden hierfür unter einer gemeinsamen Führung gebündelt. Astrid Bleeker und Arne Zimmer wurden in diesem Zuge zu General Directors befördert und übernehmen die Gesamtverantwortung für diesen Bereich.

Um den Besonderheiten von Marktlogik, Produktmechanik und Planungsprozessen im Print gerecht zu werden, bündelt der Hub sämtliche zentralen Funktionen aus Sales, Brand & Product, Angebots- und Preisgestaltung sowie Campaigning und Analyse.

Ziel ist es, die publizistischen Markenwelten der Ad Alliance ganzheitlich zu orchestrieren. Die direkte Anbindung an Geschäftsführer Frank Vogel verankert das Print-Geschäft unmittelbar auf Geschäftsführungsebene und beschleunigt Entscheidungsprozesse - insbesondere bei Markt- und Kundenanforderungen.

Nächster Schritt in der Transformation des linearen TV

Die Transformation des linearen Fernsehens hin zu einer konvergenten Bewegtbildzukunft bleibt ein strategischer Schwerpunkt der Ad Alliance. Mit der neuen Struktur werden alle bislang getrennt geführten Sales-TV-Einheiten wie beispielsweise das Media-for-Revenue-Business sowie der Kids & Family Hub in einer integrierten Architektur zusammengeführt.

Christian Bachert verantwortet als General Director Sales Broadcast sämtliche Vermarktungsaktivitäten des linearen Fernsehens. Die Bündelung schafft eine konsistente Steuerungs- und Vertriebslogik über alle TV-Segmente hinweg, reduziert parallele Strukturen und verankert das Broadcast-Geschäft noch enger in integrierten, konvergenten Angebotsmodellen.

Christian Bachert berichtet an Chief Sales Officer Michael Dorn. Die direkte Anbindung an die Vertriebsführung stellt sicher, dass Broadcast eng mit der übergreifenden Sales-Strategie verzahnt bleibt.

General Directors mit klar definierten Verantwortungsbereichen

Unter Geschäftsführer Frank Vogel verantworten die General Directors klar abgegrenzte Kernbereiche der Ad Alliance.

Neben Tim Nieland (Product, Data & Transformation), Astrid Bleeker und Arne Zimmer (Print & Crossmedia Hub) sowie Christian Bachert (Sales Broadcast) verantwortet Lincy Vellaramkalayil als General Director Projects & Development - die diese Funktion bereits im vergangenen Jahr übernommen hat - bereichsübergreifende Entwicklungs- und Strukturinitiativen. Sie berichtet direkt an Geschäftsführer Frank Vogel.

Im Sales-Bereich steuert Michael Dorn als Chief Sales Officer gemeinsam mit den jeweiligen Verantwortlichen die Bereiche Sales mit den General Directors Sales Agency & Client Matthias Breuer, Eckard Scheit und Mario Suchert sowie Patrick Danne, General Director Sales Digital.

Unter der Leitung von Lars-Eric Mann als Chief Marketing Officer verantworten Jessica Oberschelp und Meiko Reißmann als General Directors das kreative Herzstück der Ad Alliance - das Ad+Concept Studio. Karsten Jentsch verantwortet den erweiterten Bereich Brand & Inventory, das strategische Steuerungszentrum für Marken-, Preis- und Inventarlogik, während Tobias Guter als General Director Corporate Experience die kommunikativen Maßnahmen der Ad Alliance über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg steuert.

Im operativen Bereich unter Chief Operating Officer Martin Hoberg verantwortet Arne Steinmetz die Bereiche AdTech und Client Services und bildet die operative Schnittstelle zwischen Technologie, Daten und Kundensteuerung. Ebenso berichtet Thomas Duhr als General Director External Affairs an Martin Hoberg. Katja Grothoff übernimmt den Bereich Client & Inventory Data unter Chief Commercial Officer Peter Bartle.

Mit dieser Führungsarchitektur schafft die Ad Alliance Transparenz in Zuständigkeiten und eine konsistente Steuerungslogik über alle Geschäftsbereiche hinweg.

Ad Alliance

Ad Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland und der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigen- und Diensthändler für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

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