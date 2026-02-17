Ad Alliance

Authentizität statt Altersklischees

Ad Alliance realisiert Crossmedia-Case für blend-a-dent

Köln (ots)

Mit Freundinnen frühstücken, das Leben genießen und unbeschwert lächeln - all das hört weder im Alter noch mit Zahnersatz auf. Genau diese Botschaft transportiert die neue Crossmedia-Kampagne für blend-a-dent Haftcreme, die Ad Alliance für Procter & Gamble realisiert.

Die Kampagne mit dem Claim "blend-a-dent - Für mehr Lebensfreude mit BRIGITTE & Meins" rückt Testimonial Nicole in den Fokus, die seit vielen Jahren eine Zahnprothese trägt - und sich ihre Lebensfreude bewahrt hat. Die groß angelegte Kampagne wird crossmedial ausgespielt: Erstmals begleiten die von der Ad Alliance vermarkteten Titel BRIGITTE und Meins die Kampagne im Co-Branding mit Print-Advertorials sowie Social-Media-Verlängerungen. Zusätzlich im Fokus stehen ein von der Ad Alliance produzierter Must-Have Spot sowie situative Framesplits, die reichweitenstark bei RTL und VOX ausgespielt werden. Ab Februar sorgen zudem POS-Materialien deutschlandweit für Aufmerksamkeit.

Ein neuer Blick auf die Generation 50+

Werbung für die Generation 50+ ist längst kein Nischenthema mehr, sondern eine zentrale Fragestellung der Branche. Dennoch fühlen sich viele Menschen dieser Altersgruppe von gängigen Darstellungen nicht authentisch angesprochen - sei es durch stereotype Bilder oder unrealistische Lebensentwürfe. Ad Alliance und Procter & Gamble setzen mit dem Case "blend-a-dent - Für mehr Lebensfreude mit BRIGITTE & Meins" bewusst einen Kontrapunkt: Im Fokus stehen echte Geschichten, Authentizität und Lebensfreude - ganz ohne Klischees.

Eine echte Geschichte im Mittelpunkt

Nicole ist das offizielle Kampagnengesicht von blend-a-dent. Nachdem sie bereits vor vielen Jahren einen Großteil ihrer Zähne verlor und eine Vollprothese erhielt, zog sie sich aus Scham zunehmend aus ihrem sozialen Umfeld zurück. Erst mit der passenden Haftcreme gewann sie Sicherheit, Selbstvertrauen und Lebensqualität zurück. Diese persönliche, emotionale Geschichte bildet das Herzstück der Kampagne und wird durch edukative, faktenbasierte Inhalte rund um das Thema Haftcreme ergänzt.

BRIGITTE und Meins als zentrales Kampagnenelement

Ein zentrales Highlight ist das erstmalige Co-Branding von BRIGITTE und Meins. BRIGITTE steht wie keine andere Frauenmarke für Haltung, Tiefgang und Empowerment, während Meins als Leadmagazin der Generation WOW - Powerfrauen 50plus - die Zielgruppe direkt adressiert. Beide Marken ergänzen sich ideal und transportieren die Kampagnenbotschaft an das passende Publikum. Advertorials und Social-Media-Verlängerungen begleiten dabei die Kampagnenbotschaft und liefern hilfreiches Wissen rund um Haftcreme - ganz im Sinne einer Generation, die aktiv, lebensfroh und mitten im Leben steht. Reisen, Fitness, neue Hobbys oder gesellige Abende mit den Liebsten sollen ohne Einschränkungen möglich sein.

Must-Have Spot mit reichweitenstarker Inszenierung

Als weiteres Highlight fungiert der Must-Have Spot - ein von der Ad Alliance entwickeltes Format, das sich am Influencer-Marketing orientiert und die persönliche Empfehlung des Testimonials in den Vordergrund stellt. Der eigens produzierte Spot wird reichweitenstark bei RTL und VOX ausgestrahlt und zeigt Nicole, die sich dank blend-a-dent wieder unbeschwert auf ein gemeinsames Frühstück mit ihren Freund:innen freuen kann. Ergänzend kommen situative Framesplits bei RTL und VOX zum Einsatz - beispielsweise in Essensmomenten bei "Das perfekte Dinner".

Neben TV, Print und Social Media ist die Kampagne im Februar zusätzlich auch deutschlandweit am POS präsent.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne vom Storytelling bis zur Produktion vom Ad+ Concept Studio der Ad Alliance.

Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Nachdem wir im vergangenen Jahr nach der Screenforce-Studie '50plus und Schluss?' intensiv darüber gesprochen haben, wer heute eigentlich werberelevant ist und wie zeitgemäße Kampagnen für die Generation 50+ aussehen sollten, freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Procter & Gamble einen Case zu präsentieren, der diese Erkenntnisse konsequent umsetzt. Das Vertrauen von P&G, diese crossmediale Kampagne über RTL, VOX, BRIGITTE und Meins realisieren zu dürfen, bedeutet uns viel."

Kristina Bulle, CMO Procter & Gamble DACH: "Frauen 50+ sind energiegeladen und voller Lebensfreude - und das soll auch mit einer Zahnprothese so bleiben. Genau dieses Gefühl möchten wir mit blend-a-dent und unserem Testimonial Nicole vermitteln. BRIGITTE, Meins und das Must-Have Format sind die idealen Kanäle, um diese Botschaft glaubwürdig und nahbar an unsere Zielgruppe zu tragen."

Über die Studie "50plus und Schluss?"

50 plus und Schluss? Von wegen! Die Ergebnisse einer tiefenpsychologischen, repräsentativen Studie des rheingold salons im Auftrag von Screenforce und Gerolsteiner Brunnen zu Narrativen und Vorurteilen gegenüber Menschen über 50 Jahren zeigen, wie unterschätzt diese Zielgruppe ist - auch und vor allem in der Werbung. Mehr dazu hier: https://www.screenforce.de/research

