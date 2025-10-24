Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH

Internationaler Wettbewerb soll Innenhof der Tabakfabrik Linz in grünen Hotspot verwandeln

Die Immobilien Linz GmbH & Co KG und die Tabakfabrik Linz schreiben einen internationalen Landschaftsarchitektur-Wettbewerb aus. Ein innovatives, dreistufiges Verfahren sucht nach visionären Ideen, um den Innenhof, den Peter-Behrens-Platz (PBPneu), grüner und einladender zu gestalten und so die Aufenthaltsqualität für die Linzer:innen, Besucher:innen und die Tabakfabrik-Community deutlich zu steigern. Denn die geplante Fertigstellung des QUADRILL im Frühjahr 2026 läutet die nächste Transformations-Phase des Kreativ- und Innovationsstandorts Tabakfabrik Linz ein: Die Entwicklung zum vollwertigen Stadtteil zum Arbeiten, Wohnen, Genießen. Die Einreichung der ersten Stufe läuft bis 15. Dezember 2025. Im Frühjahr 2026 werden die Gewinner:innen gekürt.

Ein grüner, lebendiger Treffpunkt mitten in Linz

Der Innenhof des rund 38.000 m² großen Areals soll zu einem Ort der Begegnung, des kreativen Austauschs und der Erholung werden – ein Ort, der den Bedürfnissen von rund 250 ansässigen Organisationen, ihren Mitarbeiter:innen, gerecht wird, sich den Besucher:innen der Gastronomie und Shops sowie allen Linzer:innen öffnet. Dabei soll das Konzept die Herausforderungen des Klimawandels mit Hitzeperioden und Starkregen berücksichtigen. Ein besonderer Augenmerk liegt auf dem respektvollen Umgang mit dem baukulturellen Erbe des Industriedenkmals und der Anknüpfung an die Freiräume des neu gebauten QUADRILL Ensembles.

Wirtschafts- und Innovationsstadtrat Thomas Gegenhuber betont die Bedeutung des Projekts: „Die Tabakfabrik entwickelt sich zu einem neuen Stadtteil inmitten von Linz, als Drehkreuz zwischen Innenstadt und Hafen. Der Peter-Behrens-Platz soll zu einem attraktiven, begrünten Freiraum werden, der Innovation, Kreativität und das gemeinschaftliche Leben fördert.“

Konzepte werden im Dialog weitentwickelt

Der Wettbewerbsprozess selbst spiegelt den kollaborativen Geist der Tabakfabrik wider, wie deren Geschäftsführerin Denise Halak erklärt: „Wir glauben an die Kraft gemeinsamer Ideenfindung. Unser Community-Workshop im Juni diente bereits als Impulsgeber, dessen Ergebnisse in die Ausschreibung eingeflossen sind, etwa der deutliche Wunsch nach mehr Grün. Wir suchen ein starkes Konzept, eine tragende Idee, die die bestehenden Nutzungen gerne hinterfragen kann. Daher laden wir Landschaftsarchitekt:innen ein, ihren herausragenden Gestaltungsentwurf für eine zukunftsweisende Entwicklung des Peter-Behrens-Platzes einzureichen.“ Die Einreichung erfolgt über die ANKÖ Ausschreibungsplattform bis zum 15.12.2025.

Eine hochkarätig besetzte Jury wählt, unterstützt von Mieter:innen-Vertreter:innen, die drei besten Entwürfe aus, die dann in einer zweiten dialogischen Wettbewerbsphase vertieft werden. In zwei Workshops werden die ausgewählten Landschaftsarchitekt:innen ihre Konzepte mit der Community diskutieren und verfeinern, bevor die Jury im Frühjahr 2026 den Gewinner:innen-Entwurf kürt. Markus Eidenberger, Geschäftsführer der Tabakfabrik und der Immobilien Linz, fasst den Auftrag zusammen: „Die Gewinner:innen begleiten das Projekt vom Gestaltungskonzept über Entwurfs-, Einreichungs- und Ausführungsplanung bis zur Bauausführung. Der Start der Bauarbeiten ist noch für 2026 geplant. Unser Ziel ist es, den Innenhof in einen Ort der Begegnung und des Verweilens zu verwandeln – einen Ort, der zum Leben einlädt.“

Die Ausschreibung wurde im ANKÖ Vergabeportal veröffentlicht: Dokument-ID 227858-00 , Bezeichnung des Auftrags: Peter-Behrens-PlatzNEU . Fragen teilnehmender Landschaftsarchitekt:innen werden ausschließlich über die Vergabeplattform ANKÖ beantwortet.

