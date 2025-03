parfumdreams.de

Bye-bye Boob-Job? Warum immer mehr Frauen kleinere Brüste wollen

Das XXL-Dekolleté scheint ausgedient zu haben: Immer mehr Frauen entfernen ihre Implantate oder lassen ihre Brüste verkleinern - allein in Deutschland ist die Zahl der Explantationen seit 2015 um 41 Prozent gestiegen. Das zeigt eine neue Datenanalyse von parfumdreams in Zusammenarbeit mit DataPulse Research. In den vergangenen Jahren haben Prominente wie Victoria Beckham, Chrissy Teigen und Influencerin Maren Wolf offen über ihre Entscheidung zur Brustverkleinerung oder Implantatentfernung gesprochen - und auf Social Media viele Frauen weltweit inspiriert. Die Studie untersucht, wie sich die Anzahl verschiedener Brustoperationen im vergangenen Jahrzehnt entwickelt hat und liefert Gründe für den neuen Trend zu kleineren Brüsten.

Brust-OPs zur Verkleinerung sind international im Trend

2023 wurden in Deutschland 8436 Operationen zur Entfernung von Brustimplantaten (Explantationen) durchgeführt, 41 Prozent mehr als noch 2015. Die Anzahl von Brustverkleinerungen ist im selben Zeitraum um 32 Prozent gestiegen. In den USA und Brasilien, die weltweit bekannt für ihre Schönheitsoperationen sind, ist der Trend sogar noch stärker: In den USA hat sich die Anzahl von Explantationen verdoppelt, in Brasilien mehr als verdreifacht.

Interessant: Die Anzahl von Brustvergrößerungen ist seit 2015 in Deutschland und Brasilien ebenfalls gestiegen, in den USA jedoch gesunken.

Frauen unter 30: Fast jede dritte Brust-OP ist eine Verkleinerung

Junge Frauen unter 30 Jahren treiben den Trend besonders stark voran. Eingriffe dieser Art machten im Jahr 2024 fast 15 Prozent aller ästhetischen Operationen aus und 27 Prozent aller Brustoperationen - eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Gleichzeitig sind die Anteile von Brustvergrößerungen mit Implantaten oder Eigenfett deutlich gesunken.

Eine Erklärung: Junge Frauen sind besonders stark dem Einfluss von Social Media ausgesetzt. Auf Plattformen wie TikTok berichten viele Frauen von ihrer #ReductionJourney, also ihre Erfahrungen mit Brustverkleinerungen.

Angst um die Gesundheit und neue Schönheitsideale

Die Studie von parfumdreams identifiziert zwei weitere Gründe für den Anstieg von brustverkleinernden Schönheitsoperationen. Zum einen gibt es ein größeres Bewusstsein für die möglichen gesundheitlichen Schäden von Brustimplantaten. Das zeigt unter anderem ein deutlicher Anstieg von Googleanfragen nach "Brustimplantate entfernen" seit 2019, als das Pharmaunternehmen Allergan texturierte Implantate vom Markt zurückrufen musste, nachdem sie mit Brustkrebs in Verbindung gebracht worden waren.

Zum Anderen befinden sich Schönheitsvorstellungen in einem steten Wandel. Seit einiger Zeit wird der schlanke, asketische "Ballet Body" immer beliebter. Noch in den 1990ern und 2000ern galten große Brüste als Schönheitsideal - Vorbilder wie Pamela Anderson in "Baywatch" prägten eine ganze Generation.

Ob kleiner oder größer: Brust-OPs werden immer beliebter

Die Zahlen zeigen zwei parallele, gegenläufige Trends in Deutschland: Operationen, die die Brüste verkleinern, sind immer häufiger gefragt, doch gleichzeitig steigt auch die Anzahl von Brustvergrößerungen weiter an. Neben den ausdifferenzierten Schönheitsidealen der Frauen, ist es auch grundsätzlich stärker akzeptiert, das eigene Aussehen mittels Schönheitsoperationen zu gestalten. Dennoch bleibt die Grenze zwischen Selbstermächtigung und dem Streben nach neuen Schönheitsidealen fließend.

