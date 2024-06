BYD Energy Storage

The Smarter E Europe: BYD zeigt Neuheiten im New Energy Portfolio und feiert 1 Million installierte BYD BatteryBox Systeme

Shenzhen/Berlin (ots)

BYD Co. Ltd., einer der weltweit größten Hersteller von wiederaufladbaren Batterien und Marktführer für Elektrofahrzeuge und New Energy Lösungen, zeigt vom 19.-21. Juni Lösungsneuerungen aus dem New Energy und Zero Emission Portfolio des Unternehmens auf der "The Smarter E Europe". Zu den Neuheiten am Stand B1.130, B1.131 gehören neue Features des erfolgreichen BYD BatteryBox Heimspeichers sowie eine neue Generation der C&I Speicherlösung BatteryMax Lite und BYD MC CUBE T für Großprojekte. Besucher können am Messestand außerdem das Elektrofahrzeug "Seal" von BYD erleben und sich über das Engagement des Unternehmens als offizieller E-Mobility Partner der UEFA Euro 2024(TM) informieren[i].

BYD BatteryBox feiert über 1 Million installierte Systeme

Seit der Einführung des ersten BYD BatteryBox-Systems auf der EES im Jahr 2015 hat sich die Batteriespeicherlösungsserie als eines der beliebtesten und erfolgreichsten Energiespeichersysteme weltweit etabliert. Im Jahr 2024 feierte BYD einen Erfolgsrekord von mehr als 1 Million installierten Systemen ohne ein einziges Sicherheitsproblem. Die Speicherlösung ist sowohl für seine Zuverlässigkeit als auch für die Flexibilität bekannt, die es den Partnern und Kunden ermöglicht, das System an ihre spezifischen Anwendungsfälle anzupassen. Am Stand wird die gesamte Palette des BYD BatteryBox Premium-Produktportfolios präsentiert - darunter die Hochspannungsmodelle BYD BatteryBox Premium HVS und HVM sowie die Niederspannungsmodelle LVL und LVS.

Auf der The Smarter E Europe 2024 stellt BYD eine neue BCU (Battery Control Unit), für die BatteryBox HVM und HVS Serie vor. Durch ein neu eingeführtes Stecksystem ist es bei der Systeminstallation nicht mehr nötig, die Abdeckung des Systems zum Anschließen von Kabeln abzunehmen. Dies macht die Installation nicht nur noch schneller und einfacher, sondern schließt auch Fehlerquellen bei der Installation aus.

"Als europäischer Servicepartner für BYD BatteryBox haben wir den Erfolg des Systems in den letzten neun Jahren miterlebt", erklärt Florian Blaser, General Manager EFT-Systems. "Das System wurde in mehreren Umfragen als erste Wahl der Installateure bewertet und konnte seinen Marktanteil im Privatkundenmarkt zuletzt auf über 30 Prozent steigern[ii]. Neben der starken Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität der Lösung, ist dieser Erfolg auch auf die fantastische Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Partnernetzwerks zurückzuführen. Um diese erfolgreiche Zusammenarbeit zu feiern, wird BYD die Gelegenheit nutzen, den Partnern für ihren Beitrag mit einem speziellen Partner-Event für Installateure auf der The Smarter E Europe 2024 zu danken."

Partner-Event für Installateure am 19. Juni

Am 19. Juni ab 15:00 Uhr lädt das BYD BatteryBox Team Installateure des Partnernetzwerks am Stand von BYD zu einem Event ein, um ihnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit in Europa zu danken. Nach einer Eröffnungsansprache durch BYD Residential Energy Storage EU Sales Director Cindy Tang haben die Partner die Möglichkeit attraktive Preise zu gewinnen - darunter Tickets für das Finalspiel der UEFA Euro 2024, ein komplettes BYD BatteryBox HVM System, eine BCU (Battery Control Unit), ein HVM Battery Module, uvm.

Neue BatteryMax Lite Generation

BYD stellt die neue Generation des Speichersystems BatteryMax Lite auf der ees Europe 2024 vor. Getreu dem Motto "Max your Business" wurde die Lösung entwickelt, um Anwendungen in Gewerbe und Industrie (C&I) zu unterstützen und einen schnellen ROI zu erzielen. Dazu kann der Energiespeicher beispielsweise genutzt werden, um die Kosten der steigenden Energierechnungen durch Eigenverbrauch, Spitzenlastkappung oder zeitabhängige Arbitrage zu senken. Die BatteryMax Lite bietet dank des modularen Aufbaus in jedem Speicherschrank die Flexibilität, von 30 kWh auf 90 kWh zu skalieren. Durch die Parallelschaltung von 64 Speichertürmen kann die Leistung auf bis zu 5,76 MWh skaliert werden.

Die neue Systemgeneration mit BYD's bewährten kobaltfreien LFP-Batteriezellen hat eine noch kompaktere Grundfläche (0,9 x 1,3 Meter), bietet eine offene Schnittstelle, eine intelligente Batteriemanagementeinheit (BMU) und ermöglicht eine sehr einfache Installation. Das System verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen und garantiert eine hohe Leistung von 90 kW pro BatteryMax Lite Einheit. Die BatteryMax Lite wurde konzipiert, um mit Wechselrichtern von Marken wie SMA, KACO, Deye, Goodwe, Solids einsetzbar zu sein. Ab Juli 2024 kann die neue BatteryMax Lite vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Spätsommer, die Systemverfügbarkeit in Europa wird für Oktober 2024 erwartet.

"Das Team von BYD BatteryBox und BYD Energy Storage freut sich darauf, Partner und Kunden auf der The Smarter E Europe 2024 zu treffen. Wir schätzen die Messe sehr als Gelegenheit für einen Dialog mit unseren europäischen Partnern, die hier zudem die Möglichkeit haben, die neuesten Lösungen kennenzulernen," erklärt Jiang Feng, BYD Director for Residential Energy Storage. "Der europäische Markt und unser Partnernetzwerk sind für uns sehr wichtig und wir bauen unsere Marktpräsenz weiter aus. In diesem Zusammenhang sind wir auch stolz darauf, dass BYD Auto offizieller E-Mobility-Partner der UEFA Euro 2024(TM) ist. Die Partnerschaft passt sehr gut zu den Bemühungen der UEFA, eine grünere und umweltfreundlichere UEFA EURO 2024(TM) zu fördern, und zu BYDs Vision, emissionsfreie Energie- und Mobilitätslösungen bereitzustellen, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern."

Über BYD

BYD (Build Your Dreams) ist ein multinationales High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und deckt heute vielfältige Geschäftsfelder ab, die Fahrzeuge, Schienenverkehr, Erneuerbare Energien und Elektronik umfassten. Das Unternehmen verfügt über 30 Industriebetriebe in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu seinen Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Die Präsenz des Geschäftsbereichs New Energy Vehicles umfasst heute 6 Kontinente, über 70 Länder und Regionen und mehr als 400 Städte. Das sowohl an der Hongkonger als auch an der Shenzhener Börse notierte Unternehmen ist als Fortune Global 500-Unternehmen bekannt, das Innovationen für eine grünere Welt liefert. Weitere Informationen zum finden Sie unter http://www.byd.com.

[i] http://ots.de/JkK0bg

[ii] EUPD Research prognostiziert ca. eine halbe Million Speicherinstallationen in Deutschland für das Jahr 2023 - EUPD Research (eupd-research.com)

Original-Content von: BYD Energy Storage