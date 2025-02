Auntie

Finnischer Mental-Health-Spezialist Auntie kooperiert erstmals mit Schweizer Versicherung: Innova unterstützt digitale Lösungen für psychische Gesundheit bei ihren Firmenkunden

Helsinki/Bern/Berlin (ots)

Auntie, der führende Anbieter für digitale Lösungen zur Förderung mentaler Gesundheit in Unternehmen, hat eine Kooperation mit der Schweizer Versicherung Innova geschlossen. Das Ziel ist Prävention statt Therapie: 52 Prozent aller Invaliditätsfälle (Berufsunfähigkeit) in der Schweiz sind auf psychische Belastungen und Burn-out zurückzuführen. Darum bietet die Unternehmensversicherung Innova ihren Mandanten nun über Auntie verstärkt mentale Gesundheitsförderung als Vorbeugung. Diese ist für alle Beteiligten deutlich günstiger als Ausfallzeiten und eine Behandlung, die immer mit weiterführenden Maßnahmen wie erweiterter ambulanter Physiotherapie (EAP) und Wiedereingliederung verbunden ist.

Persönliche Unterstützung per Video

In persönlichen Einzelgesprächen per Video ermöglicht Auntie Mitarbeitenden den direkten Zugang zu erfahrenen Mental-Coaches (Auntie Professionals). Dieser Service ist niedrigschwellig, ohne lange Wartezeiten verfügbar und basiert auf wissenschaftlich fundierten Methoden, darunter die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT). Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist, dass Auntie seine Beratung in mehr als 25 Sprachen auf Muttersprachniveau anbietet. Dies stellt sicher, dass Mitarbeitende unabhängig von ihrer Muttersprache die bestmögliche Unterstützung erhalten.

Bedarf an präventiver mentaler Gesundheitsförderung steigt

Die Zahl der krankheitsbedingten Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastungen nimmt weltweit zu, und die Schweiz bildet dabei keine Ausnahme. Laut aktuellen Studien entfallen über 30 % der krankheitsbedingten Ausfälle auf psychische Erkrankungen. Eine Analyse des Handelsblatts zeigt, dass diese zu einem erheblichen Anstieg der Fehlzeiten in Unternehmen geführt haben. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Mitarbeitenden gesund und leistungsfähig zu halten. Auntie setzt genau hier an.

Vorteile für Schweizer Unternehmen und Versicherungen

Viele Schweizer Unternehmen profitieren bereits von Aunties maßgeschneiderten Programmen, die sowohl die Produktivität als auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Nun hat Innova als erste Schweizer Versicherung ihr Leistungsportfolio erweitert und stellt die Programme von Auntie ihren Mandaten zur Verfügung. "Indem wir den Zugang zu qualifizierten Fachpersonen erleichtern, unterstützen wir unsere Firmenkunden dabei, die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu stärken und Arbeitsausfälle zu reduzieren", sagt Christian Niederhauser, Leiter Case Management der Innova Versicherung. "Präventive mentale Gesundheitslösungen tragen dazu bei, langfristig Kosten zu senken. Davon profitieren alle - wir als Versicherung, unsere Mandanten und deren Mitarbeitende." Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen bei Schweizer Arbeitnehmern 218 Tage. Tägliche Ausfallkosten pro Mitarbeitenden bei Arbeitsunfähigkeit belaufen sich durchschnittlich auf etwa 500 CHF.

Internationale Erfahrung jetzt auch in der Schweiz

Auntie hat sich bereits in über 450 Unternehmen in Europa und den nordischen Ländern bewährt. In der Schweiz bringt Auntie seine internationale Expertise seit fünf Jahren in den Markt ein und setzt neue Standards im betrieblichen Gesundheitsmanagement. "Unsere Programme sind auf die häufigsten Herausforderungen im Berufsalltag zugeschnitten und unsere erfahrenen Experten helfen Mitarbeitenden dabei, psychologische Sicherheit und mentale Stärke aufzubauen. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist das eine Win-win-Situation. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen, Versicherungen und Gesundheitsdienstleistern in der Schweiz", erklärt der für den deutschsprachigen Raum zuständige Auntie-Manager Monsef Nebelung.

Über Auntie

Auntie ist ein führender Anbieter für präventive, leicht zugängliche Programme zur Förderung des psychischen Wohlbefindens mittels persönlichen Videocalls. Der Service richten sich an Firmen und deren Mitarbeiter, die unter Stress, Leistungsdruck oder Motivationsverlust leiden und basiert auf wissenschaftlich fundierten Methoden.

Gegründet 2016 im finnischen Helsinki, wird Auntie heute von über 450 Unternehmen in den nordischen Ländern und ganz Europa eingesetzt - von kleineren Fachbetrieben über global agierende Großkonzerne bis hin zu öffentlichen Organisationen. Mehr als 120 Auntie Professionals bieten den Service in derzeit 25 Sprachen an und gewährleisten durch ISO-zertifizierte Datensysteme hohe Qualität, Sicherheit und Vertraulichkeit.

Weitere Informationen unter https://auntie.io/de.

