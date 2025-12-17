Ad Alliance

Wenn Werbung mit KI zur Breaking News wird

Ad Alliance liefert Oral-B mit neuem KI-kreierten Ad-Special den "Breaking-News-Moment" zur Vorweihnachtszeit

Köln (ots)

"Wir unterbrechen die Sendung für eine aktuelle Zahnpflegesensation!" - Mit diesem aufmerksamkeitsstarken Aufmacher im "Breaking-News"-Stil wird vermeintlich ein laufendes RTL- und VOX-Programm für die Oral-B iO10 Gold Edition unterbrochen. Mithilfe generativer KI verwandelt sich das gezeigte fiktive News-Studio dann in eine goldglänzende Markenbühne und rückt die elektrische Zahnbürste von Oral-B im edlen Gold-Design ins Rampenlicht. Das deutschlandweit erste KI-Ad-Special "Stagemorph" wird dabei um den innovativen "Studio Take-Over" erweitert: modernste Technologie verbindet zwei wirkungsstarke Sonderwerbeformen. So entsteht ein neues Level an Markenpräsenz: außergewöhnlich, immersiv und mit nachhaltigem Erinnerungswert bei den Zuschauer:innen.

Zahnbürsten-Revolution trifft Sonderwerbe-Revolution

Zur Bewerbung von Oral-Bs neuartiger elektrischer Zahnbürste - der iO10 Gold Special Edition - kam generative KI als zentrales Kreativtool zum Einsatz. Das Ziel: Oral-B den perfekten "Breaking News"-Moment im individuellen Studio-Design zu verschaffen. Auf Basis des bestehenden Marken- und Studiodesigns wurden mithilfe von KI fiktive, jedoch realistisch wirkende Studio-Stills generiert, die Lichtstimmung, Atmosphäre und räumliche Tiefe des RTL-Studios nachempfunden waren - jedoch deutlich effizienter und flexibler, als es manuell möglich wäre. Diese von KI geschaffenen Bildwelten dienten als Grundlage für die anschließende manuelle Animation, in der sie dynamisch inszeniert und final veredelt wurden. So entstand ein Werbemittel, das klassische Produktion mit modernster, KI-gestützter Bildgenerierung vereint - effizient, zukunftsweisend und visuell beeindruckend. Die KI-Sonderwerbeform wird im Dezember umfangreich gestreut - beispielweise zu Highlight-Formaten wie "Wer wird Millionär?" oder dem Weihnachtsspecial von "Die Höhle der Löwen."

Kristina Bulle, CMO Procter & Gamble DACH: "Unsere Oral-B iO10 im Gold-Design steht für Innovation und Premium-Performance - und genau so wollten wir sie auch inszenieren. Die neue KI-Sonderwerbeform der Ad Alliance bietet dafür den perfekten Rahmen: auffällig, wirkungsvoll und überraschend. Das Ergebnis passt perfekt zu unserer Marke: Modern, einzigartig und mit echtem Wow-Effekt in der Vorweihnachtszeit."

Und plötzlich wird Werbung zum Wow-Moment

Der "Stagemorph meets Studio-Takeover" ist die konsequente Weiterentwicklung des bereits etablierten "Stagemorphs", der Studio-Bühnen mithilfe von KI in faszinierende, immersive Marken-Erlebniswelten verwandelt. In der neuen Ausbaustufe wird ein News-Studio zur zentralen Bühne - und verschafft Marken einen relevanten, mitreißenden Moment, der im Gedächtnis bleibt. Dank der intelligenten Einbettung in das vorproduzierte Studio-Design lässt sich das Konzept effizient und individuell umsetzen - für maximale Markenwirkung bei kalkulierbarem Aufwand.

Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Mit Sonderwerbeformen wie dem 'Stagemorph meets Studio-Takeover' zeigen wir, wie wirkungsvoll Markenkommunikation im KI-Zeitalter sein kann. Durch die Verbindung real wirkender Studiosettings mit KI-generierten Bildwelten entsteht ein immersives Werbeerlebnis, das überrascht und zugleich effizient umsetzbar ist. Gemeinsam mit Oral-B beweisen wir, dass Technologie und Kreativität sich ideal ergänzen - und unter 'visionairy' echte Wow-Momente mit nachhaltigem Impact entstehen."

