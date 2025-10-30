Ad Alliance

Ad Alliance und Warner Bros. Discovery Deutschland kündigen Vermarktungs-Partnerschaft für HBO Max in Deutschland an

Im Rahmen des exklusiven Screening-Events "ONE RTL - All Platforms" von RTL Deutschland und der Ad Alliance gaben der Kölner Crossmedia-Vermarkter und Warner Bros. Discovery Deutschland eine strategische kommerzielle Partnerschaft für die Vermarktung von HBO Max in Deutschland bekannt. Der Start des Streamingdienstes ist für Januar 2026 geplant.

Durch die Partnerschaft können Werbekunden in Deutschland die erstklassigen Inventare von HBO Max von Anfang an direkt und einfach über Ad Alliance buchen. Die Erschließung dieses neuen Inventars bedeutet noch mehr hochwertige Reichweite und Kontaktchancen für den deutschen Streaming-Markt.

Carsten Schwecke, CEO Ad Alliance und Chief Commercial, Technology & Data Officer, RTL Deutschland:

"Streaming ist eines der dynamischsten Wachstumssegmente im Bewegtbildmarkt. Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland bringen wir die Stärke von HBO Max und die Vermarktungskraft der Ad Alliance zusammen - um Werbekunden Zugang zu hochwertigen Inventaren mit Reichweite und Wirkung zu bieten."

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria:

"Mit der Ad Alliance haben wir einen starken Partner, der unser Verständnis für Qualität und Markenwert teilt. Gemeinsam wollen wir das vielfältige Angebot von HBO Max erfolgreich im deutschen Markt verankern und unseren Werbekunden die besten und attraktivsten Umfelder eröffnen."

Details zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit, zu Werbeformaten und Werbeumfeldern werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

HBO Max

HBO Max ist die weltweit führende Streaming-Plattform von Warner Bros. Discovery, die einzigartige und fesselnde Inhalte bietet, darunter hochwertige Serien, Filme, Dokumentationen, True-Crime-Formate und Animationsfilme für Erwachsene. HBO Max ist die Anlaufstelle für renommierte Unterhaltungsmarken wie HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter sowie Kultserien wie Friends und The Big Bang Theory - alles an einem Ort.

Ad Alliance

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerks von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact und der FUNKE Mediengruppe als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 600 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

