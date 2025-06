Sharjah Government Media Bureau

Weltkongress für Inklusion findet 2025 erstmals in der Region Naher Osten und Nordafrika statt

Das Emirat Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird im Jahr 2025 erstmals in der Geschichte Gastgeber des World Congress of Inclusion International in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) sein. Die Veranstaltung findet vom 15. bis 17. September im Expo Centre Sharjah unter dem Leitthema „Wir sind Inklusion“ statt.

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Sharjah, bringt der 18. Weltkongress von Inclusion International Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 115 Ländern zusammen. Der Kongress zählt zu den weltweit einflussreichsten Veranstaltungen, die sich der Stärkung der Rechte von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und ihrer Familien widmen – mit dem Ziel, Inklusion global zu fördern.

Veranstaltet wird der Kongress von der Sharjah City for Humanitarian Services (SCHS) in Kooperation mit Inclusion International. Er dient als zentrales Forum für den internationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch, die Präsentation von Best Practices sowie die Diskussion aktueller Herausforderungen, denen Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen begegnen.

Ihre Hoheit Sheikha Jameela bint Mohammed Al Qasimi, Generaldirektorin der SCHS, erklärte: „Es ist uns eine Ehre, dass Sharjah als erster Austragungsort in der MENA-Region diesen globalen Kongress veranstaltet. Dies unterstreicht die Vision unseres Emirats, inklusive Gemeinschaften zu gestalten, in denen Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen eine echte Stimme und Mitgestaltungsmöglichkeiten bei politischen Entscheidungen erhalten.“

Der Kongress bietet eine strategische Plattform für führende Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um praxisnahe Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Erwartet werden rund 850 Teilnehmer aus allen fünf Weltregionen, darunter Fachkräfte, Organisationen, Familienangehörige sowie Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen.

Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung stehen zentrale Themen wie inklusive Bildung, Unterstützung durch Familie und Gemeinschaft, Beschäftigung, humanitäre Dienste, Gesundheitsversorgung, Deinstitutionalisierung, rechtliche Entscheidungsfindung, soziale Sicherung, Selbstvertretung sowie der Kapazitätsaufbau in Organisationen der Behindertenhilfe.

Sue Swenson, Präsidentin von Inclusion International, unterstreicht die globale Relevanz: „Der Weltkongress ist das bedeutendste Treffen unserer internationalen Bewegung. Selbstvertreter, Familien und Organisationen führen die Debatte darüber, was Inklusion im Alltag bedeutet – und zeigen durch ihr Handeln, dass wir Inklusion sind.“

Die Frühbucher-Registrierung ist ab sofort zu einem vergünstigten Preis über die offizielle Website möglich: https://inclusion.eventsair.com/world-congress

Die vollständige Version der Pressemitteilung und Fotos sind über den folgenden Link verfügbar.

