SAMSONITE setzt auf First-Party-Targeting des Commerce Media Hub

Aus gut wird exzellent: Die globale Reisebrand SAMSONITE stellte im Juli und August 2025 das bewährte Premium-Targeting der Ad Alliance erstmals einem veredelten, KI-gestützten Zusatzflight gegenüber. Basis waren First-Party-Daten der Adality, konnektiert über den Commerce Media Hub der Ad Alliance. Innerhalb einer laufenden Kampagne wurde die Wirkung der beiden Targeting-Varianten im direkten Vergleich getestet. Ziel war es, durch die datenintelligente Erweiterung die reisefreudige Premium-Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern sie im richtigen Moment emotional zu aktivieren.

Das smarte Plus auf dem Plus

Die Basiskampagne setzte auf ein starkes Alterstargeting - präzise, zielgruppenorientiert und performance-erprobt. Die First-Party-Daten des Commerce Media Hubs brachten eine neue Ebene der Datenintelligenz in das bereits starke Setup: mit einem zusätzlichen Fokus auf Einkommensstrukturen für Wohlhabende und Vermögende, sowie auf Reisedaten der vergangenen zwölf Monate.

Ein individuelles, KI-gestütztes Targetingmodell übersetzte die verhaltensorientierten Signale in ein datenpräzises Update und verlieh der Ansprache eine Extraportion Treffsicherheit. Daraus wurden relevante Nutzersegmente abgeleitet, auf die die Nutzer:innen der Ad Alliance-Inventare projiziert und so präzise die für SAMSONITE relevante Zielgruppe identifiziert und angesprochen - mit einem deutlich messbaren Effekt:

Zielgruppengenauigkeit : Commerce-Media-Hub-Data trifft noch stärker ins Interessenprofil

: Commerce-Media-Hub-Data trifft noch stärker ins Interessenprofil Markenbekanntheit : +11% mehr Strahlkraft im Zusatzflight

: +11% mehr Strahlkraft im Zusatzflight Werbeerinnerung : +27% durch datenpräzisere Ansprache

: +27% durch datenpräzisere Ansprache Kaufbereitschaft: +23% bei Nutzenden mit hohem Reiseinteresse

Die Ergebnisse wurden mithilfe des Ad Alliance Uplift Barometer gemessen. Das von der Ad Alliance eigenentwickelte Tool misst die Wirkung von Kampagnen entlang zentraler KPIs wie Markenbekanntheit, Sympathie und Kaufbereitschaft. Der direkte Vergleich zeigt, dass insbesondere im Upper Funnel der Zusatzflight auf Basis der First-Party-Daten klare Vorteile erzielt.

Reisefaszination mit Datenpräzision

Dirk Schmidinger, General Manager, Samsonite Deutschland: "Unsere Marke richtet sich an Menschen mit einem hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität - auch in der Kommunikation. Mit Connector ID-Targeting konnten wir unsere Zielgruppe noch präziser erreichen und gleichzeitig den Relevanzfaktor unserer Kampagne erhöhen."

Marian Bunte, Managing Director, mediascale Köln: "Als Agentur sind wir ständig auf der Suche nach innovativen und effizienten Ansätzen für unsere Kunden. Der Commerce Media Hub hat uns die Möglichkeit gegeben, zusammen mit Samsonite und der Ad Alliance neue Wege im datenbasierten Targeting zu gehen - partnerschaftlich, transparent und mit echtem Erkenntnisgewinn."

Martin Hoberg, Chief Tech Officer, Ad Alliance: "Der Commerce Media Hub ist unser Leuchtturm in Sachen präzisem, deterministischem Targeting und hebt die intelligente und KI-gestützte Nutzung von Daten auf ein neues Level. Unter Lieferbedingungen erprobt und gemessen zeigt sich: Innovation ist bei uns kein Konzept, sondern Kampagnenrealität. Wir bringen Datenqualität und Wirkung zusammen."

Carsten Diepenbrock, Geschäftsführer Adality: "Wir freuen uns, dass wir diese innovativen Partner als Targeting-Enabler unterstützen konnten. Durch unsere deterministischen realTargeting-Daten aus der Offline-Welt lässt sich die Performance von Digital-Marketing-Kampagnen signifikant steigern. Über die gemeinsam aufgesetzte Schnittstelle können wir unsere Daten in den Commerce Media Hub der Ad Alliance onboarden und dabei dank unseres Identity-Graphen eine überproportional gute Matchingquote erzielen."

