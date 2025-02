Ad Alliance

Ad Alliance und lavera Naturkosmetik bringen die Haut zum Tanzen

lavera Naturkosmetik sorgt für Hautbalance, Renata Lusin für Aufmerksamkeit, Ad Alliance für die richtige Medienbalance

Köln (ots)

Die Zukunft deiner Haut beginnt jetzt! - dafür sorgt die neue Produktlinie "Barriere Balance" von lavera Naturkosmetik. Zur Inszenierung der Pflegelinie setzt die Naturkosmetik-Marke auf die Crossmedia-Kompetenz der Ad Alliance und auf die Let's Dance-Profitänzerin Renata Lusin als Markenbotschafterin. Besser geht's nicht. Als Tänzerin weiß Renata Lusin um die Bedeutung einer starken Hautbarriere, denn nichts strapaziert diese mehr als das große Show-Make-Up. Die neue "Barriere Balance"-Linie schafft hier Abhilfe, schützt und unterstützt die Haut.

So geht crossmediales Rampenlicht

Auftakt der 360-Grad-Kampagne aus dem Ad + Concept Studio der Ad Alliance sind aufklärende Print- und Digital-Flights, die ab dem 20. Februar in und auf GALA und COUCH geschaltet werden. Die Werbemittel rücken die neuen Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen der "Barriere Balance"-Linie in den Fokus - beispielsweise mit einem Advertorial in GALA mit Beauty-Tipps von Renata oder einem umfassenden Content-Special auf GALA.de.

Big-Bäng der Kampagne ist das neu kreierte TV Ad Special "Signature Move", das bei RTL und zum Start der neuen Staffel der beliebten Tanzshow "Let's Dance" Premiere feiert und on air geht. Abgerundet wird der TV-Auftritt mit weiteren Spots in zielgruppenaffinen VOX-Formaten. Renata Lusin vermittelt als Markenbotschafterin authentisch und nahbar, wie es ihr zwischen Show und Alltag gelingt, ihre Haut in Balance zu halten. Mit ihrer eigenen Stimme, privaten Bildern und animierter Unterschrift steht sie für die Werte und die Marke lavera, die der anschließende TV-Spot mit dem Gefühl von Natürlichkeit und Frische untermauert. Als Wirkungsverstärker der Botschaft wird, ergänzend zum linearen Fernsehen, Addressable TV (ATV) eingesetzt. Seher:innen von Let's Dance und diejenigen die Kontakt mit dem Signature Move hatten werden mittels eines Switch In XXL erneut adressiert und an die lavera-Produktlinie erinnert.

Zeitgleich sorgen entsprechend gekennzeichnete Social-Media-Aktivitäten für einen zusätzlichen Awareness-Boost. Hier thematisieren die Social Redaktionen von GALA und COUCH die ideale Hautpflege-Routine sowie die Vorteile von "Barriere Balance". Im Fokus stehen die Instagram- und TikTok-Angebote der beiden Medienmarken.

Das Konzept geht noch ein Schritt weiter, macht die Zielgruppe zu Testgruppe der "Barriere Balance"-Produkte. Individuelle Print Ad Specials mit angefügter Warenprobe laden zum Ausprobieren der neuen Pflegeprodukte ein. Auch hierfür hat sich Ad Alliance überraschende Integrationen einfallen lasse, wie den ZipDoor-Beihefter, der nicht nur einen Überraschungseffekt hat mit seinem Reißverschlussverfahren, sondern auch eine gewisse Interaktion mit der Marke und dem Produkt zulässt.

Natur inspiriert, Kreativität entfesselt!

"Die crossmediale Umsetzung für lavera Naturkosmetik zeigt sehr schön, dass eine Kampagne gleichzeitig informativ und inspirierend sein kann. Renata Lusin als Markenbotschafterin bringt einen neuen Twist rein, was Authentizität und Nähe betrifft. Sie transportiert die Werte von lavera effektiv und wird die Sichtbarkeit der Marke erhöhen", so Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance.

"Mit 'Barriere Balance' stehen wir vor einer neuen Ära der Hautpflege, mit der wir auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchten, für die Werte wie Natürlichkeit und Wirksamkeit wichtig sind. Wir sind überzeugt, dass uns das mit dem Medien- und Marken-Mix der Ad Alliance sowie den kreativen und überraschenden Umsetzungen gelingen wird. Die Marken GALA und COUCH stehen nicht nur für Lifestyle und Trends, sondern sprechen eine jüngere, kreative und mutige Zielgruppe an, 'Let's Dance' präsentiert unsere Marke in einem ansprechenden und unterhaltsamen Kontext und Profitänzerin Renata sorgt für eine authentische, sympathische und zielgruppennahe Markenkommunikation - eben eine runde Sache", erklärt Julia Michel, Chief Marketing Officer bei lavera Naturkosmetik.

